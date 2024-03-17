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ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)
منوعات
2024-03-17 | 06:07
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ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)
ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)
أصبحت امرأة من ولاية فرجينيا مليونيرة بعد أن اكتشفت مؤخرًا تذكرة يانصيب عمرها أسابيع موضوعة داخل منضدة نومها.
وفي التفاصيل، اشترت ميلينا هيل المقيمة في بورتسموث تذكرة يانصيب Mega Millions قبل السحب في 9 كانون الثاني في محطة وقود Murphy USA في سوفولك، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Virginia Lottery.
وكانت الأرقام الفائزة هي 12-15-32-33-53، وكان رقم Mega Ball السادس هو 24.
واستخدمت هيل أرقامًا تم اختيارها عشوائيًا بواسطة الكمبيوتر الذي اشترت التذكرة عليه، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأوضح مسؤولو اليانصيب أنه على الرغم من أنها لم تصل إلى رقم Mega Ball، إلا أنها أنفقت دولارًا إضافيًا على تذكرتها وانتهى بها الأمر بالفوز الكبير.
وقال البيان الصحفي: "تفوز هكذا شبكة عادةً بجائزة قدرها مليون دولار... ومع ذلك، فقد أنفقت دولارًا إضافيًا لشراء Megaplier عندما اشترت التذكرة... هذا المبلغ الإضافي ضاعف جائزتها ثلاث مرات لتصل إلى 3 ملايين دولار."
وقالت هيل لمسؤولي اليانصيب إنها أصيبت بصدمة شديدة بعد أن اكتشفت أن تذكرة اليانصيب البالغة من العمر خمسة أسابيع كانت تساوي الملايين.
"شعرت بالتوتر والفرح وكأن هناك فراشات في معدتي... لقد صرخت قليلاً!" قالت.
بدورهم، قال مسؤولو يانصيب فيرجينيا إن فرص مطابقة الأرقام الخمسة الأولى في سحب Mega Millions هي 1 في 12,607,306.
ولو اختارت هيل رقم Mega Ball الفائز، لكانت قد تغلبت على احتمالات قدرها 1 في 302.575.350.
وأوضح مسؤولو اليانصيب أن ولاية فيرجينيا تستخدم أرباح اليانصيب لتمويل نظام التعليم في أولد دومينيون.
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