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بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!

بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!





وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها اكتشفت الأمر لأول مرة عندما تلقّت فاتورة الهاتف الباهظة، كون خطيبة زوجها السابقة تقطن خارج بريطانيا.



وعلى الرغم من أن المكالمات لم تكن تجري يوميًا، إلا أن المرأة أدركت أنه كان يتحدث معها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو الأمر الذي صدمها للغاية.



وبالتالي، عادت المرأة واكتشفت أنهما كانا يتراسلان أيضًا عندما ظهر اسمها على هاتفه ليلة رأس السنة، حيث كانا يتبادلان رسائل عبر البريد الإلكتروني.



وعندما بحثت في محتوى جهاز الكمبيوتر الخاص به في وقت لاحق من ذلك اليوم، رأت سلسلة من الرسائل اليومية التي يعود تاريخها إلى سنوات مضت، وكان الكثير منها يحتوي على تعليقات إيحائية للغاية ومغازلة.



وأصرّ الاثنين على أنهما مجرد "أصدقاء مراسلة"، لكن المرأة انزعجت للغاية خصوصا بعد اكتشافها مناقشتهما لحياتهما الجنسية، ومعرفة خطيبته السابقة عن كافة التفاصيل المتعلقة بحياتهما العائلية.



كما أن زوجها يشير إليها فقط بالحرف الأول من اسمها ضمن المحادثات، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه يحاول إخفاء حقيقة وجودها.



وفي هذا السياق، شعرت المرأة بالخيانة بسبب خداعه لها خصوصا بعد 38 عامًا من الزواج، كما أنها لا ترغب لا بمغادرة منزلها ولا بالحصول على الطلاق. اكتشفت امرأة، تبلغ من العمر 61 عاما، رسائل غرامية وغزلية كان يرسلها زوجها لخطيبته السابقة لمدة 25 عامًا على الأقل، وفق ما قالته لموقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها اكتشفت الأمر لأول مرة عندما تلقّت فاتورة الهاتف الباهظة، كون خطيبة زوجها السابقة تقطن خارج بريطانيا.وعلى الرغم من أن المكالمات لم تكن تجري يوميًا، إلا أن المرأة أدركت أنه كان يتحدث معها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو الأمر الذي صدمها للغاية.وبالتالي، عادت المرأة واكتشفت أنهما كانا يتراسلان أيضًا عندما ظهر اسمها على هاتفه ليلة رأس السنة، حيث كانا يتبادلان رسائل عبر البريد الإلكتروني.وعندما بحثت في محتوى جهاز الكمبيوتر الخاص به في وقت لاحق من ذلك اليوم، رأت سلسلة من الرسائل اليومية التي يعود تاريخها إلى سنوات مضت، وكان الكثير منها يحتوي على تعليقات إيحائية للغاية ومغازلة.وأصرّ الاثنين على أنهما مجرد "أصدقاء مراسلة"، لكن المرأة انزعجت للغاية خصوصا بعد اكتشافها مناقشتهما لحياتهما الجنسية، ومعرفة خطيبته السابقة عن كافة التفاصيل المتعلقة بحياتهما العائلية.كما أن زوجها يشير إليها فقط بالحرف الأول من اسمها ضمن المحادثات، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه يحاول إخفاء حقيقة وجودها.وفي هذا السياق، شعرت المرأة بالخيانة بسبب خداعه لها خصوصا بعد 38 عامًا من الزواج، كما أنها لا ترغب لا بمغادرة منزلها ولا بالحصول على الطلاق.