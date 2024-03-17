زوجة مستثمر ثري تعيش في دبي تنفق مبلغا خياليا لتجهيز طفلتها: "المجوهرات أهم من التحصيل الأكاديمي"! (فيديو)

زوجة مستثمر ثري تعيش في دبي تنفق مبلغا خياليا لتجهيز طفلتها: "المجوهرات أهم من التحصيل الأكاديمي"! (فيديو)

كشفت امرأة تعيش في دبي عن كيفية إنفاقها على طفلتها الحديثة الولادة أكثر من 6000 جنيه إسترليني على مجموعة مجوهرات "تيفاني".



وفي التفاصيل، قامت "ليندا أندرادي"، بتدليل طفلتها بالشوكولا الفاخرة وحقائب اليد الفخمة وعربة الأطفال الأنيقة.



وأظهرت الأم لمتابعيها في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك مقطعًا لها وهي تشتري مصاصة ذهبية لامعة، بتكلفة 3000 درهم، أي ما يعادل 700 جنيه إسترليني.



وكانت المحطة التالية في جولة أندرادي هي شراء حقائب اليد المختلفة والتي يتم بيعها بالتجزئة بمبلغ يصل إلى 3000 جنيه إسترليني اعتمادًا على حجمها.



وأضافت أندرادي أن زوجها مهووس بهذه الحقائب، حيث أنفقت أكثر من 4000 جنيه إسترليني على مجموعة حقائب اليد الخاصة بها.



ويُذكر أن أندرادي، مولودة في الأردن ونشأت في كاليفورنيا، وهي متزوجة من "ريكي أندرادي" وهو رجل ثري للغاية ويقيم في دبي.



كذلك، ادعى زوجها البالغ من العمر 27 عامًا أنه يكسب أكثر من 150 ألف دولار شهريًا بسبب عمله كمستثمر عقاري، إلى جانب استثماراته في الأسهم والعملات المشفرة، حيث تتباهى ليندا بانتظام بثروتهما الهائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



كما اعترفت الأم البالغة 24 عاما أنها تهتم بتجهيز ابنتها بالمجوهرات الباهظة الثمن أكثر من تجهيزها تربويا وأكاديميا.