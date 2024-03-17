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"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)

منوعات
2024-03-17 | 15:47
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"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)

"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)

أصبحت المحامية السابقة "جورجي بورسيل" عضوًا في المجلس التشريعي الفيكتوري الذي يمثل شمال أستراليا عام 2022، ومنذ ذلك الحين اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت على نفسها لقب"باربي السياسية".

وفي التفاصيل، انتقلت بورسيل من مشاركة صورها وهي ترقص على العمود إلى نشر مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك حول حقوق الحيوان والنكات الإيحائية، وهي ليست شخصية سياسية عادية.

واستخدمت بورسيل البالغة من العمر 31 عامًا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو مليئة بالألوان الزاهية التي لا تمت إلى النمط التقليدي بصلة، لتشرح السياسة بطريقة بسيطة.

كما أن جسد بورسيل مليء بالوشوم وهي أصغر امرأة في أي برلمان أسترالي وثاني أصغر امرأة يتم انتخابها لعضوية المجلس التشريعي للولاية.

كذلك، إن سيرتها الذاتية مثيرة للإعجاب للغاية، وتستخدم بورسيل ماضيها للتوعية ومكافحة التمييز الجنسي والكراهية ضد النساء.

وفي الآونة الأخيرة، شاركت بورسيل لقطات لنفسها وهي ترقص على العمود للرد على المتنمرين وموجات الكراهية التي تتعرض لها بسبب عملها كراقصة تعرّي.

وبورسيل ملتزمة جدًا بحقوق الحيوان، كما أقامت حفل زفاف نباتي في عام 2019، على الرغم من أن غالبية ضيوفها يأكلون اللحوم، وتعيش الآن في مزرعة مع 16 خروفًا يتيمًا، خمس قطط وثلاثة كلاب تم إنقاذها من مزارع الجراء.
 
 
 
 

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