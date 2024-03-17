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اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!

منوعات
2024-03-17 | 16:08
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اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
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اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!

بعد اختفائها لأسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!

قالت السلطات إن رجلاً من ميشيغان اتُهم بالقتل بعد أن عثر صياد على جثة صديقة الرجل وأصابع قدميها بارزة من كيس بالقرب من النهر.

وقال ديفيد ليتون، المدعي العام في مقاطعة جينيسي، في مؤتمر صحفي، إن ضباط شرطة مدينة فلينت انتشلوا جثة كريستينا إليزابيث باربر، 48 عامًا، بالقرب من نهر فلينت في ميشيغان في 4 آذار، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال ليتون في المؤتمر الذي بثته قناتي FOX 66 وNBC 25 إن السلطات، التي كانت تحقق بالفعل في اختفاء باربر، ألقت القبض في وقت لاحق على صديقها كريستوفر أستين موتري (34 عامًا) فيما يتعلق بوفاتها.

وتظهر سجلات المحكمة على الإنترنت أن موتري، المتزوج من امرأة أخرى، اتُهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار والعنف المنزلي والتلاعب بالأدلة وإخفاء الوفاة.

وأضاف ليتون إنه في الثاني من آذار، طلبت إحدى زميلات باربر الحصول على شيك من الرعاية الاجتماعية لأنها لم تكن ترد على هاتفها. وقال ليتون إنه في اليوم التالي، استجابت الشرطة المحلية لفندق في فلينت حيث عثرت على أشياء عدة ملطخة بالدماء في غرفة استأجرتها باربر.

وقال ليتون إن الشرطة عثرت في مكان الحادث على "لحاف ملقى على الأرض مبللا بما يبدو أنه دماء" خارج غرفة الفندق. أما داخل غرفة الفندق، فعثرت الشرطة على مرتبة ملطخة بالدماء وعليها فضلات القطط على الأرض. وكانت هناك أيضًا ملاءات ملطخة بالدماء بجوار السرير وبقع دماء على الأرض والجدار، وفقًا للشرطة.

وقال ليتون إنه في 4 آذار، عثرت الشرطة على جثة باربر بعد اتصال بالطوارئ من قبل شخص كان على وشك الذهاب للصيد. وقال ليتون إن الشاهد عثر على كيس قمامة أسود اللون "ويبدو أنها أصابع قدم شخص تخرج من الكيس".

وأثناء التحقيق، قال ليتون إن شرطة جينيسي راجعت اللقطات الأمنية من الفندق وشاهدت باربر وموتري يدخلان غرفة الفندق في 28 شباط. وفي مساء 29 شباط، زُعم أن موتري شوهد يخرج من الغرفة ومعه "ما يبدو أنه "جثة في كيس بلاستيكي يحمله رجل الإطفاء ووضعه في شاحنته".

وأنشأت ابنة باربر حسابا على موقع GoFundMe لمساعدة الأسرة في نفقات الجنازة. وكانت باربر غير متزوجة ولديها سبعة أطفال بالغين.

وقال ليتون إن زملاء العمل أخبروا المحققين أن باربر وموتري كانا في علاقة "صعبة ومضطربة" وأنها كانت تحاول تركه. وأضاف أنهم زعموا أيضًا أن موتري هددها بالقتل مرات عدة.

وقال ليتون إن زوجة موتري تتعاون مع التحقيق وليست من المشتبه بهاl

وتظهر سجلات المحكمة أن موتري تم استدعاؤه يوم الجمعة وهو محتجز من دون كفالة. وتم تعيين محام عام له، ولم يذكر اسمه في سجلات المحكمة.
 

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