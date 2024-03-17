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بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!

منوعات
2024-03-17 | 16:44
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بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
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بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!

بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!

كشفت امرأة أن زوجها خانها مع قريبتها، وأوضحت أنه بفضل مساعدة أجدادها، تمكنت من الحصول على الانتقام النهائي.

وانتقلت المرأة إلى موقع Reddit، لتتحدث بصراحة عن وضعها، وأوضحت أن ابنة عمها "الجميلة" التقت بزوجها في حفل زفافهما.

ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط من قولها "نعم" لشريك حياتها، اكتشفت المرأة خيانة ابنة عمها وزوجها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأوضحت: "التقيت بزوجي وتزوجته. التقى بابنة عمي إيفون في حفل زفافي... انها جميلة. أعلم أنني لست قبيحة لكنها جميلة. استهلا علاقة غرامية بعد حوالي ثلاثة أشهر من الزفاف. لقد اكتشفت ذلك لأن كلاهما غبي."

وتابعت: "لقد تأذيت. ولكن أكثر من ذلك كنت غاضبة. أردت أن أطرده على الفور وأطلقه... ولكن بدلاً من ذلك انتظرت ما يقرب من ستة أشهر أخرى. قبل شهر من تخرجي من الجامعة ذهبت إلى جدّي وأخبرتهما ما يحصل وأنا منهارة، قلت لهما أنني اكتشفت للتو أمر الغش وأنني تحطمت."

وأضافت المرأة بعد ذلك أن حديها يمنحان كل أحفادهم المال لشراء منزل عندما يتخرجون من الكلية.

وأضافت: "عندما تخرجت اشتريت منزلاً صغيراً قريباً من وسائل النقل العام حتى أتمكن من ركوب القطار إلى العمل”"

وبمجرد أن اكتشفت المرأة تصرفات زوجها، بقيت مع جديها لمدة أسبوعين.

وأوضحت: "حاول زوجي الوصول إلي لكنني لم أتحدث معه. ساعدتني جدتي في الحصول على محامٍ للطلاق خلال هذا الوقت... لقد تجنبت العائلة الآن ابنة عمي. وكان منزلي أحد الأصول قبل الزواج وكان مغطى بعقد ما قبل الزواج. لقد منحت حبيبي السابق شهرًا واحدًا للخروج".

وكشفت المرأة بعد ذلك أن جديها كانا غاضبين من تصرفات إيفون، ولذلك انتقما منها في نهاية المطاف.

وادعت مستخدمة Reddit: "جداي هما من المدرسة القديمة فيما يتعلق بالزواج والأسرة. قالا إنهما لا يستطيعان إصلاح ما فعلته قريبتي، لكن يمكنهما توضيح استياءهما. فأعطوني حصتها من أموالهما".

"لقد حصلت قريبتي على قروض طلابية لأنها علمت أنها تستطيع سدادها. لقد اختارت أيضًا درجة علمية لم تكن بالضبط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لذلك لن تحصل على راتب كبير بعد تخرجها من الجامعة"، بحسب ما قالت الشابة عن قريبتها.

وأوضحت المرأة المحبطة، التي حصلت الآن على أموال ابنة عمها من جديها، كيف تعامل زوجها مع الوضع.

وقالت: "زوجي السابق يتوسل إلي للسماح له بالبقاء لأنه يحبني. قلت إنه لن ينام مع نساء أخريات إذا كان يحبني... عمتي وعمي يهاجمانني بسبب سلبي طفلتهما الكثير من المال. أريد أن أكون واضحة هنا. لم يكن في نيتي أبداً أن آخذ أموالها. أردت فقط ألا يعطيها أجدادنا المال."

وتابعت: "في الوقت الحالي، الأسرة منقسمة ولكن معظمها إلى جانبي. إنهم لا يريدون أن يختلفوا علانية مع جدي... لقد انتهى كل شيء. سيستغرق الطلاق وقتًا أطول قليلاً ولكن أموالي موجودة في حساب التقاعد الخاص بي. زوجي السابق خارج منزلي. ويمكن لابنة عمي أن تمارس الجنس بنفسها."

"أشعر بالذنب لعدم مواجهتهما على الفور ولإدخال جداي في هذا الأمر"، قالت.

وأوضحت أن "سألني صديقي السابق كيف عرفت. لقد أخبرته أن جميع رسائله النصية تظهر على جهازنا اللوحي قبل أن يحذفها. كان لدي لقطات لكل شيء".


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