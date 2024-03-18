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بعد ما قاله لها رجل غريب عبر تطبيق المواعدة... شابة تتحدى نفسها وتخسر الكثير من وزنها وهذه التفاصيل! (صور)

بعد ما قاله لها رجل غريب عبر تطبيق المواعدة... شابة تتحدى نفسها وتخسر الكثير من وزنها وهذه التفاصيل! (صور)







وبدأت ألكسندرا رحلتها لإنقاص الوزن بعد ملاحظة صادمة وجهها لها رجل عبر موقع المواعدة بعد أن رفضته بأدب، حيث قال لها "امرأة ضخمة مثلك يجب أن تكون محظوظة لأن رجلا ما أبدى اهتمامًا نحوها".



وقالت ألكسندرا إنها كانت دائمًا نحيفة، ولكن وزنها بدأ يتزايد بالفعل خلال العشرينات من عمرها.



وفي سن الرابعة والعشرين، دخلت ألكسندرا في اكتئاب حاد لدرجة أنها لم تتمكن من مغادرة المنزل وقالت إن مضادات الاكتئاب التي وصفها لها الطبيب لم تساعد، وهذا ما ساهم في زيادة وزنها بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تناولها كميات كبيرة من الوجبات السريعة.



وبعد اتباع أنظمة غذائية مختلفة، وجدت ألكساندرا أنها لا تستطيع أبدًا تغيير وزنها، ولكنها لم تستسلم وبدأت في المشي يوميًا وحرق 2000 سعرة حرارية.



وتحكمت في حصصها الغذائية ودمجت ألكساندرا الكثير من البروتين والخضروات ضمن نظامها الغذائي.



وفي غضون عام، خسرت ألكسندرا وزنها الزائد، وبدأت لاحقا في الرقص على العمود في المنزل خمس أو ست مرات في الأسبوع. تحدّت "ألكسندرا أولفيريش" نفسها وفقدت عشرات الكيلوغرامات من وزنها بعد إهانة وجهها لها شخص غريب عبر تطبيق المواعدة "تيندر"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وبدأت ألكسندرا رحلتها لإنقاص الوزن بعد ملاحظة صادمة وجهها لها رجل عبر موقع المواعدة بعد أن رفضته بأدب، حيث قال لها "امرأة ضخمة مثلك يجب أن تكون محظوظة لأن رجلا ما أبدى اهتمامًا نحوها".وقالت ألكسندرا إنها كانت دائمًا نحيفة، ولكن وزنها بدأ يتزايد بالفعل خلال العشرينات من عمرها.وفي سن الرابعة والعشرين، دخلت ألكسندرا في اكتئاب حاد لدرجة أنها لم تتمكن من مغادرة المنزل وقالت إن مضادات الاكتئاب التي وصفها لها الطبيب لم تساعد، وهذا ما ساهم في زيادة وزنها بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تناولها كميات كبيرة من الوجبات السريعة.وبعد اتباع أنظمة غذائية مختلفة، وجدت ألكساندرا أنها لا تستطيع أبدًا تغيير وزنها، ولكنها لم تستسلم وبدأت في المشي يوميًا وحرق 2000 سعرة حرارية.وتحكمت في حصصها الغذائية ودمجت ألكساندرا الكثير من البروتين والخضروات ضمن نظامها الغذائي.وفي غضون عام، خسرت ألكسندرا وزنها الزائد، وبدأت لاحقا في الرقص على العمود في المنزل خمس أو ست مرات في الأسبوع.