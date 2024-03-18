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فيديو مؤثر لوحيد قرن صغير يثير تفاعل رواد مواقع التواصل... وهذا ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية! (فيديو)

منوعات
2024-03-18 | 07:16
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فيديو مؤثر لوحيد قرن صغير يثير تفاعل رواد مواقع التواصل... وهذا ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية! (فيديو)
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فيديو مؤثر لوحيد قرن صغير يثير تفاعل رواد مواقع التواصل... وهذا ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية! (فيديو)

فيديو مؤثر لوحيد قرن صغير يثير تفاعل رواد مواقع التواصل... وهذا ما تتعرض له هذه الحيوانات من وحشية! (فيديو)

وُلد وحيد قرن في حديقة الحيوان المحمية في إنكلترا بعد ولادة سريعة مدتها أربع دقائق، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، وُلد عجل وحيد القرن الأبيض الجنوبي، الذي قلب الميزان ووزنه 45 كيلوغرامًا، وفي غضون ساعتين من ولادته، بدأ  الأخير في اتخاذ خطواته الأولى مع والدته بالقرب منه.

وقال حارس وحيد القرن، "مارك هولدن"، إن وحيد القرن الأبيض الجنوبي وُلد بأقدام مطاطية كبيرة الحجم، وهو سريع التعلم.

ووفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، هناك 10 آلاف وحيد قرن أبيض جنوبي ناضج في البرية، مع استمرار انخفاض الأعداد، ما يجعل هذه الولادة ثمينة بشكل خاص لأنه من النادر رؤية لحظات الأمومة بين العجل وأمه في الحديقة.

وشدد هولدن على أنه للأسف لا تزال هذه المخلوقات الرائعة تُقتل في البرية بأعداد هائلة، كما أن قرونها تُسلق وتُستخدم في الطب التقليدي الآسيوي، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنها تتمتع بقدرات طبية.
 

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