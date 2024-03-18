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هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات
منوعات
2024-03-18 | 09:57
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هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات
هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات
قالت الدكتورة "باولا هول"، التي تهتم بعلاج الأشخاص عبر الإنترنت، إن الإدمان على المحتوى الجريء يمكن أن يعيد كتابة دماغ المستخدم ويحرّف ما يجده مثيرًا.
كما أن مدمن المواد الإباحية يمكنه أن يستمر حرفيًا 24 ساعة في اليوم وحتى سبعة أيام في الأسبوع، إذًا، ما هي العلامات التي تدل أن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟
انخفاض اهتمام الزوج في ممارسة العلاقة الجنسية
بدلًا من أن تثير الإباحية موجة شديدة من الرغبة الجنسية، يمكنها في الواقع أن تكون بمثابة حاجز أمامها.
وقالت الدكتورة هول إن انخفاض الرغبة الجنسية هي علامة كلاسيكية مشتركة بين العديد من مدمني المواد الإباحية الذين عالجتهم الأخيرة.
قضاء المزيد من الوقت بمفرده مع الأجهزة الالكترونية
وعلى هذا النحو، قالت الدكتورة هول إنه بحال بدأ الرجل يتصرف بشكل مختلف أو بحساسية حول هاتفه، فقد يكون ذلك علامة أخرى على أنه مدمن على المواد الإباحية.
تجنب المناسبات الاجتماعية لتغذية إدمانه
يمكن للرجال الذين يسيطر عليهم الإدمان على المحتوى الإباحي تقديم الأعذار لتجنب التجمعات الاجتماعية مع شريكهم من أجل قضاء الوقت في تغذية هوسهم الجنسي.
استخدام الإباحية كوسيلة للتخدير
وأشارت الدكتورة هول أيضًا إلى أن التوتر هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل الرجال مدمنين، ويكونون أكثر عرضة للادمان على المواد الإباحية من أجل الهروب.
التأثير على العلاقات والوظائف
إن واحدة من أهم العلامات التحذيرية لإدمان الإباحية، والأضرار التي يمكن أن تحدثها، هي عندما يبدأ في التأثير على حياة الرجل، مثل علاقاته العاطفية أو عمله.
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