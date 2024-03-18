ارتكب 25 مخالفة سرعة على الأقل في 19 يوماً... ما مصير الرجل "المتهور"؟

حُكم على رجل فرنسي وصل إلى النروج قبل نحو شهر بالسجن 21 يوماً بسبب ارتكابه 25 مخالفة سرعة على الأقل في 19 يوماً.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب البالغ 23 عاماً الذي جاء إلى الدولة الإسكندنافية بحثاً عن عمل قبل أكثر بقليل من شهر، أوقف 25 مرة بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة ما بين 6 شباط و25 منه.



وأظهر الحكم الاثنين أن أسوأ المخالفات التي ارتكبها الشاب كانت قيادته سيارة "كيا" في 20 شباط بسرعة 113 كيلومتراً في الساعة في منطقة تقتصر السرعة القصوى فيها على 70 كيلومتراً في الساعة.



واعتبرت محكمة أوسلو أن الشاب إ.أ.ج "يشكّل خطراً مرورياً".



وأشارت صحيفة "أفتنبوستن" إلى أن معظم الجرائم رُصدت بواسطة رادارات أوتوماتيكية ثابتة لم يكن الجاني على علم بوجودها.



وخفضت مدة عقوبة "الرجل المستعجل" ثلاثة أيام، أي من 24 يوماً سجناً إلى 21 يوماً، بسبب اعترافه الكامل.



لكنه سيُجرّد أيضاً لمدة سنة من إجازة السَوق الخاصة به.

وكالة فرانس برس