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اختلفوا على موعد احتفالات العام الجديد... منجمون في هذا البلد يعلنون الأسوأ: "نتوقع حدوث "كارثة"
منوعات
2024-03-18 | 15:17
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اختلفوا على موعد احتفالات العام الجديد... منجمون في هذا البلد يعلنون الأسوأ: "نتوقع حدوث "كارثة"
فشل منجمون تستشيرهم الحكومة السريلانكية تقليديا في الاتفاق على تاريخ مناسب لاحتفالات رأس السنة الجديدة، واختلفوا حول تفسير مواقع النجوم، حتى أن البعض توقع حدوث "كارثة".
وأعلنت مجموعة مكونة من 42 منجماً يعملون لدى وزارة الشؤون الثقافية في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا، لأول مرة، عن انقسامها حول تحديد موعد مناسب لاحتفالات العام الجديد.
وقال الناطق باسم لجنة ليلة رأس السنة الجديدة أناندا سينيفيراتني الاثنين "بعد الكثير من المداولات، حددنا الوقت المناسب من خلال قرار الأغلبية" الذي ارتأى أن يكون موعد رأس السنة السنهالية والتاميلية الجديدة التقليدية ليلة 13 نيسان".
لكن روشان شاناكا، أحد الأصوات المعارضة داخل المجموعة، اعتبر أن هذا التاريخ مضر بالبلاد وسيقودها إلى "كارثة"، بحسب وكالة فرانس برس.
ويتمتع المنجمون بتأثير قوي في سريلانكا، حيث تستشيرهم المجتمعات البوذية والهندوسية لتحديد التواريخ الملائمة للأحداث المهمة، من حفلات الزفاف إلى الصفقات التجارية... وحتى الانتخابات الوطنية.
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