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أم تُشارك العالم مصيبتها... نقلت عدوى لابنتها خلال الولادة: ما حصل بعدها مأساوي!
منوعات
2024-03-18 | 15:50
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أم تُشارك العالم مصيبتها... نقلت عدوى لابنتها خلال الولادة: ما حصل بعدها مأساوي!
شاركت إحدى الأمهات تجربتها المأساوية حيث شهدت ابنتها الرضيعة وهي حديثة الولادة، تفقد حياتها ببطء بسبب عدوى كان بالإمكان تجنبها من خلال اختبار بسيط.
وتعرضت كوين، ابنة نتالي لوكير، لعدوى المجموعة العقدية B (GBS) عندما بلغت الأسبوع الخامس من عمرها، وهي العدوى التي نُقلت إليها من والدتها دون علمها خلال فترة المخاض.
وفي حديثها لصحيفة "
ذا صن
" البريطانية، أكدت نتالي على أنه كان بالإمكان إنقاذ حياة ابنتها من خلال إجراء مسحة بسيطة، إلا أنها لم تتم تقديمها لها.
وأضافت: "يجب علينا الآن أن نتعايش في عالم بدون كوين، وهذا أمر مأساوي للغاية".
من جانبه، أوضح البروفيسور فيليب ستير، طبيب التوليد من جامعة إمبريال كوليدج لندن، أن المجموعة العقدية B هي نوع من البكتيريا الطبيعية تتواجد في المهبل والأمعاء لدى النساء.
وأشار ستير إلى أن هذه البكتيريا تكون غير ضارة بشكل عام، ولكن يمكن أن تسبب العدوى للأطفال الرضع عندما تنتقل إليهم خلال الولادة، وهو ما يحدث في كثير من الحالات خلال فترة المخاض أو بعده.
وعلى الرغم من أن معظم الأطفال المصابين بعدوى GBS يتعافون بشكل كامل، إلا أن بعضهم يمكن أن يعانوا من حالات خطيرة مثل الإنتان أو التهاب السحايا، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة.
وفي ختام حديثها، تطالب ناتالي البالغة من العمر 32 عامًا، وزوجها جيمس البالغ من العمر 38 عامًا، السلطات بإتاحة اختبار Strep B لجميع الأمهات المستقبليات، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لمنع حدوث مأساة مشابهة في المستقبل.
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