تحمّل خياناتها المتعددة لوقت طويل… ردّ فعل صادم لرجل بعد رؤية زوجته مع عشيقها

بعد تحمّله خيانات زوجته المتعددة لوقت طويل، ضرب مهندس الطيران ديفيد لوكي عشيق زوجته ولاعب الروغبي كريستوفر أندروز بعدما وجده في المطبخ لدى عودته إلى منزله بينما كانت زوجته أندريا شبه عارية.

كما وحطم لوكي بعد ذلك تلفازاً وصوراً عائلية قبل محاولته سحب زوجته المنفصلة عنه من المنزل ما أدّى إلى خلع قميصها عن طريق الخطأ.

واعترف لوكي بتهمتي ارتكاب أضرار جنائية والاعتداء على زوجته وعشيقها كما نجا من السجن في محكمة "بول" الجزائية بعد قوله إن "ردّ فعله كان استفزازياً".

وحُكم عليه لمدة 12 شهرا، كما سيُنفّذ بموجبه 100 ساعة من العمل غير مدفوعة الأجر بالاضافة الى إكمال 30 يوماً من إعادة التأهيل، ودفع تعويض قدره 500 جنيه استرليني وتكاليف قدرها 199 جنيهاً استريلينياً ورسوم إضافية للضحايا. وتم إخضاعه لأمر تقييدي بعدم الاتصال بزوجته أو الحضور إلى منزله.

ورفض أندروز، عشيق زوجته، التصريح بعد انتهاء جلسة المحكمة قائلاً إن "الموضوع لم يكن يستحق كل هذا العناء".

ويذكر أن الثنائي كان متزوجاً لمدة 10 سنوات وذلك بعد أن غادرت زوجته أندريا بلدها الأصلي، جمهورية التشيك، للزواج منه قبل انفصالهما من ستة أسابيع.