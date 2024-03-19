عادات رمضانية مميزة في الهند... ما قصة الملح؟

عادات رمضانية مميزة في الهند... ما قصة الملح؟



من العادات المتبعة خلال شهر رمضان المباراك في الهند الإفطار على الملح، ثم يتناول الهنود وجباتهم من الأرز، ويكون الطعام عابقاً بالبهارات والنكهات المميزة والمختلفة الهندية.



بالإضافة الى ذلك، يتجمع سكان كل حيّ في المسجد على طعام الإفطار، حيث يحضر كل فرد معه الطعام والمشروبات والفواكه بحسب قدرته ليتشاركه مع الآخرين في المائدة الجماعية.



أما في أزقة وشوارع دلهي القديمة المسورة، فيتم الإفطار بالنزهات على شرفات المساجد وتناول الحلوى.



