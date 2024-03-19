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"إنزال جوي من نوع آخر"... أنجبت طفلها على متن الطائرة والهدية التي منتحتها شركة الطيران للطفل مميزة جدا! (صور)
منوعات
2024-03-19 | 05:27
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"إنزال جوي من نوع آخر"... أنجبت طفلها على متن الطائرة والهدية التي منتحتها شركة الطيران للطفل مميزة جدا! (صور)
"إنزال جوي من نوع آخر"... أنجبت طفلها على متن الطائرة والهدية التي منتحتها شركة الطيران للطفل مميزة جدا! (صور)
أعادت أم شابة تعريف "الإنزال الجوي" بعد أن أنجبت طفلاً على متن طائرة، حيث أثنت شركة الطيران على الطبيبة الموجودة لرد فعله السريع "أثناء الطيران".
"لقد عشنا لحظة فريدة على متن إحدى طائراتنا، حيث رحبنا براكب جديد في منتصف الرحلة!" وقال متحدث باسم شركة Aeroméxico، شركة الطيران التي تمت فيها الولادة: "كانت الولادة شيئاً استثنائياً لامس قلوبنا."
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحدث المعجزة وقع يوم الجمعة بعد أن دخلت الأم البالغة من العمر 31 عامًا، والتي لم يُذكر اسمها، المخاض أثناء رحلة جوية من مكسيكو سيتي إلى سيوداد خواريز، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ولحسن الحظ، كانت الدكتورة ليتيسيا أوليفاريس سولوريو، وهي طبيبة خارج الخدمة، حاضرة لمساعدة الأم في تحقيق فرحتها بنجاح على ارتفاع 30 ألف قدم.
وتظهر اللقطات المصاحبة موظفي الخطوط الجوية وهم يحملون "الوافد الجديد" وهو ملفوف في بطانية.
وعند الهبوط ، تم إرسال الأم ومولدها إلى المستشفى لإجراء فحص صحي كامل.
ولأن الولادة تمت في بيئة غير خاضعة للرقابة، كان على الأم والطفل الذهاب إلى مرافق منفصلة في حالة ظهور أي مضاعفات بسبب ظروف الولادة غير التقليدية.
ولحسن الحظ، بدا كلاهما مستقرًا بعد الولادة.
وأشادت شركة الطيران بالدكتورة سولوريو والمضيفات لتجاوزهن نداء الواجب.
وقال ممثل طيران المكسيك: "تود شركة طيران المكسيك أن تشكر الطبيبة على حرفيتها وتقدر العمل الاستثنائي الذي تقوم به المضيفات والطيارون لدينا".
وتخطط شركة طيران المكسيك أيضًا لمنح إجمالي 90 رحلة طيران مجانية تكريمًا للذكرى التسعين لتأسيس شركة الطيران.
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