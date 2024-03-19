خلال محاولته إنقاذها من سكتة قلبية أصيب بنوبة قلبية... حادثة غريبة جدا وهكذا كانت نهايتها السعيدة!

جريمة صادمة... ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم!

جريمة صادمة... ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم!

"إنزال جوي من نوع آخر"... أنجبت طفلها على متن الطائرة والهدية التي منتحتها شركة الطيران للطفل مميزة جدا! (صور)