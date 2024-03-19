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خلال محاولته إنقاذها من سكتة قلبية أصيب بنوبة قلبية... حادثة غريبة جدا وهكذا كانت نهايتها السعيدة!
منوعات
2024-03-19 | 05:47
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خلال محاولته إنقاذها من سكتة قلبية أصيب بنوبة قلبية... حادثة غريبة جدا وهكذا كانت نهايتها السعيدة!
خلال محاولته إنقاذها من سكتة قلبية أصيب بنوبة قلبية... حادثة غريبة جدا وهكذا كانت نهايتها السعيدة!
اجتمعت امرأة بريطانية مجددًا مع مستجيب الطوارئ الذي انهار بسبب نوبة قلبية في غرفة معيشتها – أثناء علاجها من السكتة القلبية.
وفي التفاصيل، فقدت ديزي ديفان، 31 عامًا، وعيها على الأريكة في منزلها في بيدفوردشير في حزيران 2022. وأجرى شريكها، إيمون، 33 عامًا، عملية الإنعاش القلبي الرئوي لها قبل وصول أطقم خدمة الإسعاف بشرق إنكلترا.
وكان جيريمي ويليامز، كبير فنيي الطوارئ الطبية، البالغ من العمر 55 عامًا، يقوم بتوقيت ضغطاته على صدرها عندما شعر فجأة بألم رهيب في صدره.
ويقول ويليامز: "لقد توجهت الى منزلها على متن دراجة نارية بسرعة عالية، لذلك أعرف ما هو الألم الاعتيادي الذي ينتج عن هكذا تصرف ولكني لم أشعر أبدًا بأي شيء مثلما شعرت به في ذلك اليوم".
وأدرك زملاؤه بسرعة ما كان يحدث. واستمر البعض في إنعاش ديفان، بينما حول آخرون انتباههم إلى ويليامز ليجري له مخططًا كهربائيًا للقلب، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وعمل الفريق جنبًا إلى جنب لإدارة المريضين ونقلهما إلى مستشفيات منفصلة - وتم نقل ويليامز إلى مستشفى ليستر في هيرتفوردشاير، بينما تم نقل ديفان إلى مستشفى بيدفورد في بيدفوردشير.
وقال شون ويتينغتون، المسعف المتقدم الذي أشرف على الرعاية المزدوجة: "انخفض معدل ضربات قلب جيريمي وضغط الدم بشكل كبير بينما كنا في طريقنا إلى المستشفى، وفي مرحلة ما، اعتقدت أنه سيصاب بسكتة قلبية".
وخضع ويليامز لعملية جراحية طارئة لتركيب دعامتين لفتح الشرايين المحيطة بقلبه.
وفي هذه الأثناء، أمضى ديفان 33 يومًا في المستشفى.
إنها لا تتذكر الحادثة، حيث فقدت ذاكرتها لمدة ثلاثة أسابيع، لكنها أشارت إلى أنها "ممتنة" جدًا لوليامز والمستجيبين الآخرين.
والتقت مع ويليامز في شباط 2023 والتقت به مرة أخرى الشهر الفائت.
"سمعت عن جيريمي بعد ذلك"، قالت ديفان، مديرة السلامة بالمنطقة ومدربة الإسعافات الأولية: "أنا ممتنة له للغاية وممتنة لأنه كان على ما يرام... هو انقذ حياتي."
وقالت ديفان إن إيمون وجدها على الأريكة غير مستجيبة ولا تتنفس. لقد كان مريضًا في المنزل في ذلك اليوم بسبب فيروس كورونا.
وقام بالضغط على صدرها لمدة 12 دقيقة قبل وصول المسعفين.
وقالت ديفان: "لقد كانوا يعملون معي لمدة 50 دقيقة... لقد تعرضت لخمس صدمات قبل أن يتمكنوا من إنعاشي بنجاح."
وقال ويليامز إنه كان في مكان الحادث لمدة 10 دقائق عندما شعر فجأة أنه ليس على ما يرام.
وأضاف: "لقد كانت واحدة من تلك الأشياء التي لم تحدث أبدًا... يمكنني أن أضحك الآن لأنني سعيد بوجودي هنا، لكن لولا زملائي لكانت القصة مختلفة تمامًا".
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