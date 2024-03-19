جريمة صادمة... ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم!

اتهمت محكمة نوتنغهام الجزائي في بريطانيا جيمس أوكونور بتهمة محاولة القتل بعدما طعن والديه ريتشارد وويندي أوكونور في منزلهما المُحاط بالأشجار والذي يعود إلى منتزه وولاتون في نوتنغهام، إذ وتم وُضع الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعيش مع والديه، رهن الاحتجاز بعد الحادث الذي وقع مساء الخميس.

ومن المتوقع أن يمثُل أوكونور مرّة أخرى أمام المحكمة نفسها للإستماع إليه الشهر المقبل.