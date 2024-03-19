"سعداء برؤيتك"... بعد البلبلة الكبيرة حول صحتها وانتشار الشائعات: لقطات جديدة للأميرة كايت وهكذا بدت! (فيديو)

"سعداء برؤيتك"... بعد البلبلة الكبيرة حول صحتها وانتشار الشائعات: لقطات جديدة للأميرة كايت برفقة الأمير وليام وهكذا بدت! (فيديو)







ويثير الوضع الصحي للأميرة منذ أسابيع موجة محمومة من الشائعات والتكهنات.



وفي مقطع فيديو كانت صحيفة "



وافادت وسائل إعلام بريطانية، بأن هذه الصور للأميرة وزوجها وريث العرش البريطاني، التُقطت السبت أمام سوق لمنتجات المزارعين المحليين في وندسور، في منطقة غير بعيدة من مقر إقامتهما العائلي الريفي. نُشرت مساء الإثنين لقطات جديدة للأميرة كايت ميدلتون تبدو فيها مبتسمة إلى جانب زوجها الأمير وليام في سوق للمزارعين في وندسور (غرب لندن).ويثير الوضع الصحي للأميرة منذ أسابيع موجة محمومة من الشائعات والتكهنات.وفي مقطع فيديو كانت صحيفة " ذا صَن " الشعبية قد نشرته، وفي صورة فوتوغرافية بدت أكثر وضوحاً، تظهر كايت (42 عاما)تمشي مبتسمة بشعر منسدل وترتدي بنطالا رياضيا (legging) وكنزة اسودَين.وافادت وسائل إعلام بريطانية، بأن هذه الصور للأميرة وزوجها وريث العرش البريطاني، التُقطت السبت أمام سوق لمنتجات المزارعين المحليين في وندسور، في منطقة غير بعيدة من مقر إقامتهما العائلي الريفي.







وسبق أن التُقطت صورة الاثنين الفائت لكايت مع وليام في سيارة.



وخضعت كايت لعملية جراحية كبرى في البطن في 16 كانون الثاني. وأعلن القصر وقتها أنها لن تعاود مهامها العامة قبل عيد الفصح.



لكن الغياب الطويل للأميرة التي تُعدَ من أكثر النساء اللواتي تُلتقط لهنّ صور في العالم، أفسح المجال للتحليلات على أنواعها.



وكان يفترض بنشر صورة لأميرة ويلز في 10 آذار وهي مبتسمة ومحاطة بأطفالها بمناسبة عيد الأم، أن يشكّل رداً على النظريات المتداولة ويضع حداً لها.



لكنّ الصورة لم تُعطِ المفعول المُتوخى منها، بل أدّت ملابسات توزيعها إلى نتيجة عكسية تماماً، بعد اكتشاف تنقيحات عدة عليها، وإعلان خمس من كبرى وكالات الأنباء التي نشرتها (ومنها وكالة فرانس برس) حذفها من خدماتها، والاعتذار الصريح لكايت التي تبنّت المسؤولية عمّا حصل بقولها إنها "مثل كثر من المصورين الهواة"، تحاول "أحياناً تنقيح" اللقطات.



وأرفقت صحيفة "ذي صن" الصورة الجديدة التي نشرتها مساء الاثنين برسالة موجهة للأميرة جاء فيها: "سعداء برؤيتك كايت".



ورأت صحيفة "ديلي ميل" أن "هذه الصورة ستُسكت نظريات المؤامرة"، و"ستُطمئن" محبي الأميرة إلى إلى تعافيها بعد العملية الجراحية التي أجريت لها.



وأشارت صحيفة "ذي صن" إلى أن كايت ووليام حضراً أيضاً الأحد نشاطاً رياضياً شارك فيه أطفالهما الثلاثة جورج وشارلوت ولوي.



وتوقعت وسائل إعلام بريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين ألا تعاود كايت مهامها العامة قبل 17 نيسان.