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بعد حالة اقتصادية مذرية... أم عازبة حولت 5 دولار إلى 17 ألف دولار بطريقة بسيطة!
منوعات
2024-03-19 | 07:33
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بعد حالة اقتصادية مذرية... أم عازبة حولت 5 دولار إلى 17 ألف دولار بطريقة بسيطة!
بعد حالة اقتصادية مذرية... أم عازبة حولت 5 دولار إلى 17 ألف دولار بطريقة بسيطة!
وصلت أم عازبة إلى حالة اقتصادية مأساوية بعد ولادة ابنتها جوردين، ولكنها استطاعت تحويل مبلغ 5 دولار إلى أسهم بقيمة 17 ألف دولار وثلاثة عقارات استثمارية، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
واعتمدت "كورتني لوركينغ" على سنترلينك للبقاء على قيد الحياة بعد ولادة ابنتها جوردين، عام 2019، حيث كانت فقيرة جدًا لدرجة أنها لم تكن قادرة على شراء الحفاضات، لذا سارعت إلى تغطية نفقاتها وعملت كمدربة شخصية وحتى ميكانيكية، قبل أن تحصل على وظيفة بدوام كامل في مجال التسويق.
وبدأت لوركينغ بعد ذلك تعليم نفسها كيفية الاستثمار، وبدأت رحلتها الاستثمارية بشراء منزلها الأول، وعلى مدى العامين الفائتين، استثمرت مبلغًا قدره 14000 دولار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أسهم الشركة، مثل البنوك الكبرى ومحلات السوبر ماركت.
وعندما كانت لوركينغ أصغر سنًا، افترضت أن الأمر يتطلب مبلغًا لا يقل عن 10 آلاف دولار لبدء الاستثمار، ولكن بعد إجراء أبحاثها الخاصة وقراءة الكتب والاستماع إلى البث الصوتي، أدركت بسرعة أن الأمر لم يكن كذلك، حيث اشتركت بمنصة الأوراق المالية النيوزيلندية.
وقالت لوركينغ إنها الآن المؤسسة لوكالة التسويق الخاصة بها والتي أطلقتها قبل أربعة أشهر، وتستثمر ما لا يقل عن 100 دولار في الأسبوع.
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