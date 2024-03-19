مشهد يسبّب حالة من الذهول للمتابعين... هذا ما فعله شاب بقطعة البيتزا في إحدى الحانات! (فيديو)

مشهد يسبّب حالة من الذهول للمتابعين... هذا ما فعله شاب بقطعة البيتزا في إحدى الحانات! (فيديو)





صُدمت شابة بعد أن شاهدت رجلاً يغمس قطعة البيتزا في كوب من المشروب البريطاني اللذيذ، ما سبب نوعا من الذهول للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدا الشاب سعيدا بمحادثة مع أصدقائه قبل أن يضع شريحة كاملة من البيتزا في المشروب ويأكلها، ما وُصف بالعمل الإجرامي.



وكانت الشابة مع زملائها عندما رصدت الشاب، وضحكت المجموعة كثيرًا بشأن هذه المسألة.



وقالت الشابة التي شهدت على الحادثة إن الأمر غريب جدًا، والأغرب كان عدم تأثر أصدقائه بالموضوع، وعندما رصده شخص ما داخل الحانة من خلال النافذة أيضًا، صُدم مثل الشابة تماما.