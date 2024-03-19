إيلون ماسك يتعاطى جرعات من الكيتامين بموجب وصفة طبية... لهذا السبب!

إيلون ماسك يتعاطى جرعات من الكيتامين بموجب وصفة طبية... لهذا السبب!



رأى رجل الأعمال إيلون ماسك في مقابلة إن تعاطيه المخدرات مفيد للمستثمرين في شركة "تيسلا"، قائلًا إنه يتناول الكيتامين بموجب وصفة طبية لمعالجة "المزاج السلبي" لديه.



ووسط مخاوف عدد من المستثمرين أوردتها وسائل إعلام أميركية، أكد رجل الأعمال البالغ 52 عاماً أنه يتناول هذه المادة المخدرة التي تُستخدم عادة لعلاج الألم والاكتئاب، لكنه بات يُستعمل أيضاً للتنشيط أو للنشوة.



وكان رئيس "تيسلا" و"سبايس إكس" و"إكس" ("تويتر"سابقاً) يتحدث خلال مقابلة أجراها معه مقدّم البرامج السابق في "سي إن إن" دون ليمون. وإذ أكد ماسك أن أحد موديلات "تيسلا" كان "السيارة الأكثر مبيعاً في العالم العام الفائت"، قال "من وجهة نظر المستثمرين، إذا كنت أتناول شيئاً ما، ينبغي عليّ الاستمرار في تناوله".



ونفى الملياردير إفراطه في تعاطي الكيتامين، موضحاً أنه يأخذ "جرعة صغيرة مرة كل أسبوعين تقريباً"، مضيفا أنها توصف له "للخروج من مزاج سلبي".



كذلك تناول ماسك في المقابلة التي استمرت نحو ساعة اجتماعه مع الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس، لكنه لم يكشف عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.



وأشار إلى أنه "يبتعد" عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن لكنه لم يذهب إلى حد القول أنه يدعم ترامب، مضيفاً أن "الكثير يمكن أن يحصل من الآن حتى الانتخابات".



وكتب ماسك الجمعة على "إكس" أن الأميركيين يجب أن يصوتوا لصالح الجمهوريين في تشرين الثاني/نوفمبر، منبهاً من ارتدادات سلبية على الولايات المتحدة إن لم يفعلوا.