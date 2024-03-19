حادث مزعج... هذا ما حصل لراكبة خلال رحلة جوية

زعمت راكبة أنه طُلب منها ومن صديقتها النزول من رحلة على متن طائرة شركة "طيران نيوزيلندا" والتي كانت متوجهة من نابيير إلى أووكلاند بسبب حجمهما.

وبحسب ما جاء في وكالة "وان نيوز"، أعربت أنجيل هاردينغ عن أسفها لما حدث قائلةً "لا يمكنني أن أصدّق ما حصل معي". وأضافت أنها كانت تنظر من النافذة بينما كانت الطائرة تتحرك على المُدرّج، وفجأة شعرت بألم حاد فاستدارت لترى مضيفة الطيران تضرب مسند ذراع الكرسي على ذراعها.

وتابعت بالقول أن المضيفة رضخت فقط عندما طلبت منها التوقف. وفي هذه المرحلة، واجهت صديقتها التي كانت تجلس بجانبها، أحد أفراد الطاقم بسبب سلوك المضيفة المزعوم، ما دفعها إلى التوجه نحو بوابة الطائرة للتحدث عبر الهاتف، وبعد ذلك لاحظ الجميع أن الطائرة بدأت العودة أدراجها.

وأضافت أن بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت المضيفة الجوية عبر الاتصال الداخلي أن الجميع سيحتاجون إلى النزول من الطائرة بسبب "الإزعاج"، قبل أن يعودوا إلى الممر لتوبيخ هاردينغ وصديقتها مرة أخرى وإبلاغهما بأنهما ستضطران إلى حجز أربعة مقاعد إذا أرادتا السفر على متن الخطوط الجوية النيوزيلندية في المستقبل.

وأصدرت لاحقاً شركة الطيران النيوزيلندية اعتذاراً لهما، إذ قال متحدث بإسم الشركة في بيان إن "نحن ملتزمون بمعاملة جميع العملاء باحترام وكرامة، ونعتذر لأن هؤلاء العملاء تلقوا تجربة غير متسقة". وتابع "سنواصل العمل مع العملاء مباشرة لمعالجة مخاوفهم."

وأضاف أن الشركة توصي الرّكاب بشدّة بالاتصال بها قبل الصعود على متن الطائرة إذا كانوا بحاجة إلى مساحة إضافية، زاعمين أن موظفي الرحلة سيحاولون استيعابهم.