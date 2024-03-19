دخلت عاملة التنظيف الغرفة... فوجدت سائحاً غارقاً في الدم في منتجع سياحي!

عثرت عاملة نظافة على سائح بريطاني، ميتا في بركة من الدماء في شقة لقضاء العطلات في غران كناريا يوم الاثنين.

ويقال إن المصطاف الذي لم يذكر اسمه، 33 عامًا، قد تعرض لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة لضربة أو سقوط.

وتم العثور على السائح ميتًا في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا يوم الاثنين في مجمع كولينا مار السكني في منتجع بورتوريكو في بلدية موغان جنوب الجزيرة.

وأعلن مصدر بالحرس المدني: "كانت هناك علامات عنف لكن نتائج التشريح لا تزال معلقة".

ولم تتمكن الشرطة من تأكيد جنسية الضحية لأن القاضي فرض أمرا بالسرية بشأن القضية لحماية التحقيق الجاري.

وتصف التقارير المحلية المتضاربة الرجل بأنه سائح بريطاني أو أيرلندي.

ويُذكر أن صديق الرجل، الذي يُعتقد أنه سافر معه إلى الجزيرة، كان موجودًا أيضًا في الغرفة عندما وصلت الشرطة. ويُقال إنه كان "مرتبكاً تماماً" وسط مزاعم غير مؤكدة بأنه ربما كان تحت تأثير المخدرات.