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انقض عليه التمساح وعضه أسفل خصره.... مدرب تمساح كاد أن يفقد أعضاء التناسلية وهذا ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2024-03-19 | 10:52
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انقض عليه التمساح وعضه أسفل خصره.... مدرب تمساح كاد أن يفقد أعضاء التناسلية وهذا ما حصل معه! (فيديو)
مدرب تمساح كاد أن يفقد أعضاء التناسلية بسبب هجوم تمساح ضخم!
كان مدرب تمساح على وشك أن يفقد أعضاءه التناسلية عندما عضه وحش يبلغ طوله 15 قدمًا بين ساقيه بعد أن وخزه بعصا في حظيرته.
وفي التفاصيل، كان خبير الزواحف ذو الخبرة يقدم عرضًا لعشرات الزوار في متنزه كروكودايل كريك الترفيهي شمال ديربان في جنوب إفريقيا عندما تعرض لهجوم شرس.
تمساح النيل - أكبر الزواحف الحية وصاحب أقوى قوة عضة في العالم - قام فجأة بضرب رأسه وفرض فكيه عليه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وصرخ المدرب مصدوما عندما رأى المفترس يمسك به أسفل خصره مباشرة ويسحبه إلى الأرض بينما كان تمساح ثانٍ أصغر قليلاً يركض للانضمام إلى الهجوم.
وصرخ السائحون المذعورون طلبا للمساعدة، بينما أبقى التمساح العملاق المدرب مثبتا على الأرض، لكنه تمكن من الوقوف، وأطلق الوحش ذو الـ 64 سنا مما سمح له بالهروب إلى بر الأمان.
وتظهر اللقطات التي التقطها أحد المتفرجين اللحظة التي يتم فيها ضرب المعالج حول السياج في منطقة الجذب في باليتو، مقاطعة كوا زولو ناتال.
ويقال إنه تعرض لإصابة خطيرة في ساقه وتم نقله إلى مستشفى فيكتوريا لإجراء غرز عاجلة.
وقال خبير التماسيح، الذي طلب عدم ذكر اسمه لكنه شاهد اللقطات: "كان التمساح يوجه له تحذيرًا فقط". إذا كان يريد قتله فثق بي، كان من الممكن أن يفعل ذلك بسهولة.
وأضاف: "والأمر الذي يظهر أنه كان محظوظًا للغاية هو أن التمساح الثاني الذي اندفع إلى العراك لم يعضه، كما لو أنه كان من الممكن أن يتقاتلوا عليه في لعبة شد الحبل وتمزيقه".
ووصلت وحدة الاستجابة بجنوب إفريقيا، التي توفر الأمن والمساعدة الطبية على مدار 24 ساعة، إلى مكان الحادث لتجد أن الموظفين قد نقلوا بالفعل المعالج لتلقي الى العلاج الطوارئ.
وأخبرهم أحد الموظفين: "لقد تعرض لإصابة خطيرة في ساقه اليمنى بجانب أعضائه التناسلية."
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