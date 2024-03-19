قرار غريب يصدره مطعم أميركي... هذه مكافأة الأهل وفق سلوك أطفالهم!

تحمّل خياناتها المتعددة لوقت طويل… ردّ فعل صادم لرجل بعد رؤية زوجته مع عشيقها

تحمّل خياناتها المتعددة لوقت طويل… ردّ فعل صادم لرجل بعد رؤية زوجته مع عشيقها

"إنها تأكل المنزل حرفيًا"... أم تعاني مع ابنتها الصغيرة يومياً: وهذه التحديات الّتي تعيشها مع مرضها!