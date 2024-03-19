بعد توبيخها للأطفال المشاغبين داخل المطعم... هذا ما حصل مع احدى النادلات: ربما بالغت ولكن!

بعد توبيخها للأطفال المشاغبين داخل المطعم... هذا ما حصل مع احدى النادلات: ربما بالغت ولكن!





تعرضت نادلة في أحد المطاعم للهجوم من قبل أهالي بعض الأطفال المشاغبين بعد أن وبختهم بسبب سوء تصرفهم حينها.



وفي التفاصيل، طالب الوالدان بغضب ونبرة حادة بطرد النادلة لأنها صرخت على الأطفال الذين كانوا يركضون، إذ كادت أن تسقط من يدها صينية مليئة بالمشروبات الساخنة.



كما اعتقدت الشابة أنها ربما بالغت في رد فعلها، لكنها قالت إنها كانت على حق عندما طلبت من الأطفال توخي الحذر والتصرف بانتباه، موضحة أن المطعم كان مزدحما للغاية.



ولم يقل الوالدان أي ملاحظة حينها لأطفالهما على الرغم من أنهم كانوا يركضون طوال الوقت، وبدأ أحدهم بخلع ملابسه.



وبدأت الطفلة التي وبختها في البكاء، واشتكت الأسرة إلى مدير المطعم ما أوقعها في الكثير من المشاكل.