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أم تحاول إعداد وجبة لذيذة وطريفة لابنتها... ما حصلت عليه بالمقابل كان مرعبا! (صور)

أم تحاول إعداد وجبة لذيذة وطريفة لابنتها... ما حصلت عليه بالمقابل كان مرعبا! (صور)







وفي التفاصيل، استخدمت المرأة فاكهة الكيوي لإنشاء شخصية شبيهة بالشخصيات الكرتونية، كما أضافت عيونا صالحة للأكل لاكمال الشكل النهائي.



وقالت الأم إن ابنتها تواجه وقتًا عصيبًا في التكيف مع المدرسة، لذلك بدأت مؤخرا بإضافة أجزاء حيوية على الغداء الخاص بها، مثل الملاحظات العفوية، قلوب الحب والوجوه الطريفة.



ومع ذلك، أخذت فكرة الأم منحى آخرًا عندما أعادت ابنتها الفاكهة التي لم تأكلها معها إلى المنزل، حيث كان المشهد مرعبًا وعبارة عن وجه من الكيوي ولكنه من دون عيون. حاولت أم إعداد وجبة غداء مميزة لابنتها لمساعدتها على التأقلم مع الاجواء المدرسية، ولكن ما حصلت عليه في المقابل لم يكن على قدر توقعاتها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، استخدمت المرأة فاكهة الكيوي لإنشاء شخصية شبيهة بالشخصيات الكرتونية، كما أضافت عيونا صالحة للأكل لاكمال الشكل النهائي.وقالت الأم إن ابنتها تواجه وقتًا عصيبًا في التكيف مع المدرسة، لذلك بدأت مؤخرا بإضافة أجزاء حيوية على الغداء الخاص بها، مثل الملاحظات العفوية، قلوب الحب والوجوه الطريفة.ومع ذلك، أخذت فكرة الأم منحى آخرًا عندما أعادت ابنتها الفاكهة التي لم تأكلها معها إلى المنزل، حيث كان المشهد مرعبًا وعبارة عن وجه من الكيوي ولكنه من دون عيون.