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بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
منوعات
2024-03-19 | 16:24
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بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
تحدثت امرأة أرملة عن حزنها بعد وفاة زوجها المصاب بالسرطان بعد أسابيع قليلة من زواجهما، وبهذا كانت قد تحققت آخر أمنية له قبل وفاته، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تلقى "بول جيفريز" تشخيصًا لورم دماغي صادم عام 2017 وذلك بعد تعرضه لسلسلة من النوبات، حيث أخبره الطبيب أنه من المحتمل أن يكون لديه 18 شهرًا فقط للبقاء على قيد الحياة.
وبعد أن خضع بول لعمليتين جراحيتين ومتابعته العلاج الكيميائي، تحدى التوقعات وبقي على قيد الحياة لمدة أربع سنوات.
وعندما تدهورت حالته الصحية، بدأ بول بالتخطيط لحفل زفافه وتقدّم لخطبة حبيبته التي مضى على علاقتهما 17 سنة، وأقاما حفلا مع أطفالهما والأصدقاء.
وتوفي بول بعد ثلاثة أشهر من الزفاف، ولم يستطع المشاركة ضمن تجربة سريرية لفرصة حصوله على علاج.
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