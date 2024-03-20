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فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)

منوعات
2024-03-20 | 10:10
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فيديو &quot;عنصري&quot; يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
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فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)

طُرِدِت سيّدتان من طاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية لقيامهما بتصوير مقطع فيديو عنصري "فاحش" تسخران فيه من الركاب الآسيويين، من خلال القيام بإيماءات واستخدام اللهجة الصينية.
 
وفي التفاصيل، تم طرد كل من هولي والتون ولورين براي من الشركة بعد ظهور المقطع المذكور على تطبيق "تيك توك". وظهرت والتون وهي ترتدي فستانًا أزرقًا مع نظارات حمراء اللون على رأسها، وتقول باللهجة الصينية "أعطني النبيذ".
 
ولفت أحد زملائهما في الشركة إلى أن والتون وبراي كانتا تسخران من عائلة صينية تتحدث باللغة الإنجليزية قليلاً، على متن الطائرة المزدحمة.
 
وطلبت شركة الطيران من والتون وبراي العودة إلى بريطانيا لحضور اجتماع طارئ مع رؤساء الشركة في مقرّها الرئيسي، والذي غادرته براي وهي تبكي.
 
وقال متحدث باسم شركة الطيران البريطانية إن "جميع أشكال العنصرية غير مقبولة على الإطلاق، ونحن نأخذ الإدعاءات من هذا النوع على محمل الجد"، مؤكّداً على استغناء خدمات كلّ من المضيفتين في الشركة المذكورة.
 
 

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