فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للمرّة السابعة على التوالي... فماذا عن لبنان؟

تصدرت فنلندا، للمرّة السابعة على التوالي، قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام 2024 الذي نُشر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، فيما حلّت أفغانستان في المرتبة الأخيرة منه.

ووفق موقع " ديلي ميل "، يستند التقرير هذا العام على تحليل الباحثين للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2023، الذين قدروا التقييمات الموضوعية لحياة السكان في هذه البلاد.

وحلّ لبنان في المركز 142 في قائمة المؤشر، ليصنف كثاني أتعس دولة في العالم بعد أفغانستان. كما وحلّت جميع دول الشمال الأوروبي في المراكز العشرة الأولى إذ جاءت الدنمارك وآيسلندا والسويد خلف فنلندا. وجاءت النرويج في المركز السابع، وحلت إسرائيل في المركز الخامس قبل هولندا بينما تراجعت الولايات المتحدة الأميركية إلى المركز 23.

وشمل التقرير 143 دولة وتم إعداده بناءً على عدّة عوامل رئيسية تجعل الأشخاص أكثر سعادة مثل الدعم الاجتماعي، والدخل، والحرية، وغياب الفساد.