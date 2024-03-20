"لم تتنفس لمدة 23 دقيقة"... العناية الإلهية تنقذ طالبة جامعية من الموت!

"لم تتنفس لمدة 23 دقيقة"... العناية الإلهية تنقذ طالبة جامعية من الموت!



عُثر على الطالبة في جامعة كنتاكي إيزابيلا ويلينغهام وهي مصابة بجروح غامضة وغير قادرة على التنفس بمفردها، لمدة 23 دقيقة، في غرفة سكنها الجامعي في حرم جامعة أسبوري وهي جامعتها السابقة.