محاولة اختراق سجلات الأميرة كيت ميدلتون الطبية... اليكم التفاصيل!

محاولة اختراق سجلات الأميرة كيت ميدلتون الطبية... اليكم التفاصيل!







وحاول أحد الموظفين في العيادة، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور"، الوصول بشكل غير قانوني إلى السجلات الطبية لأميرة ويلز.



وقال المتحدث باسم قصر كنسينغتون، في حديث لمجلة أفادت تقارير صحافية بأنه تم فتح تحقيق في مستشفى "لندن كلينيك" الذي عالج أميرة ويلز كايت ميدلتون بعد إجرائها عملية جراحية في البطن في شهر كانون الثاني الفائت.وحاول أحد الموظفين في العيادة، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور"، الوصول بشكل غير قانوني إلى السجلات الطبية لأميرة ويلز.وقال المتحدث باسم قصر كنسينغتون، في حديث لمجلة PEOPLE إن "هذا الأمر يخص لندن كلينيك". كما وأشار مصدر آخر في الوقت نفسه، إلى أن كبار رؤساء المستشفيات نبهوا القصر من الخرق الأمني وأكدوا أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع.

وأعلنت العيادة لاحقاً في تصريح لصحيفة "ذا ميرور" أنها تؤمن "إيمانًا راسخًا بأن جميع المرضى وبغض النظر عن وضعهم، يستحقون الخصوصية التامة والسريّة فيما يتعلق بمعلوماتهم الطبية".



والجدير ذكره أن أميرة ويلز كايت ميدلتون أجرت في شهر كانون الثاني عملية جراحية في منطقة البطن بحسب ما جاء في بيان قصر كنسينغتون.

كما أنها لم تظهر كثيراً وبشكل علني منذ ذلك الوقت، ما أثار نظريات مؤامرة حول مكان وجوها وغيابها الطويل في ظل تكتم العائلة الملكية بشأن وضعها الصحي.