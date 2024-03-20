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شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!

شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!





وفي هذا السياق، نفت هايدي أجان، شبيهة ميدلتون، ظهورها إلى جانب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام في الفيديو الذي تم نشره يوم الإثنين والذي ظهر فيه الثنائي وهما يتسوقان."



وقالت أجان، لصحيفة "ذا ميرور" إنه "من الواضح أن هناك بعض التكهنات حول ما إذا كان ويليام وكيت في تلك اللقطات بالفعل".



وأضافت أن "في الواقع، أصبحت حساباتي على وسائل التواصل الإجتماعي تعّج بالمتابعين إذ يعتقد الناس أنها أنا. أعتقد بنسبة 100% أن كيت ميدلتون وويليام هما من ظهرا في الفيديو الذي نشر يوم الإثنين"، وفق ما نقل موقع



وأجرت أميرة ويلز عملية جراحية في البطن في شهر كانون الثاني الفائت، بحسب بيان قصر كنسينغتون ولم تتم مشاهدتها كثيراً بشكل علني منذ ذلك الوقت، ما أثار نظريات مؤامرة حول مكان وجودها وغيابها الطويل عن الواجبات الملكية ووسائل التواصل الاجتماعي. ما زال الكثيرون يشككون بأن أميرة ويلز كايت ميدلتون ليست هي من تظهر بالفعل في اللقطات المنتشرة انما بديلة لها، على الرغم من ظهورها مؤخراً في العديد من اللقطات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي هذا السياق، نفت هايدي أجان، شبيهة ميدلتون، ظهورها إلى جانب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام في الفيديو الذي تم نشره يوم الإثنين والذي ظهر فيه الثنائي وهما يتسوقان."وقالت أجان، لصحيفة "ذا ميرور" إنه "من الواضح أن هناك بعض التكهنات حول ما إذا كان ويليام وكيت في تلك اللقطات بالفعل".وأضافت أن "في الواقع، أصبحت حساباتي على وسائل التواصل الإجتماعي تعّج بالمتابعين إذ يعتقد الناس أنها أنا. أعتقد بنسبة 100% أن كيت ميدلتون وويليام هما من ظهرا في الفيديو الذي نشر يوم الإثنين"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وأجرت أميرة ويلز عملية جراحية في البطن في شهر كانون الثاني الفائت، بحسب بيان قصر كنسينغتون ولم تتم مشاهدتها كثيراً بشكل علني منذ ذلك الوقت، ما أثار نظريات مؤامرة حول مكان وجودها وغيابها الطويل عن الواجبات الملكية ووسائل التواصل الاجتماعي.