"صدمة العمر"... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!

"صدمة العمر"... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!







وأوضح خطيب العروس في منشور له عبر موقع "ريديت" أنه حجز وخطيبته موعد ومكان زفافهما في أيلول 2024، حتى أن العروس طلبت من صديقتها المفضلة أن تكون وصيفتها في يومها الكبير، وفق ما نقل موقع أصيبت عروس بالصدمة عندما علمت أن صديقتها المقرّبة قرّرت ولسبب غير مفهوم، إقامة حفل زفافها بعد يوم واحد من حفل زفافها المقرر قيامه في شهر أيلول المقبل.وأوضح خطيب العروس في منشور له عبر موقع "ريديت" أنه حجز وخطيبته موعد ومكان زفافهما في أيلول 2024، حتى أن العروس طلبت من صديقتها المفضلة أن تكون وصيفتها في يومها الكبير، وفق ما نقل موقع PEOPLE

وتابع قائلاً إن خطيبته صُدمت بعدما أبلغتها صديقتها المقربة التي أعلنت خطبتها الصيف الفائت، رغبتها في إقامة حفل زفافها أيضاً في شهر أيلول المقبل.



كما ورفضت العروس طلب صديقتها لتكون وصيفتها في الحفل كونها عمدت أيضاً إلى حجز نفس البائعين والتجار، ومنسق الزهور وحتى المصوّرين. وعلّق خطيب العروس على هذا الموضوع بالقول " يا لها من خطوة غير منطقية من قبل هذه الصديقة للحجز في اليوم التالي لحفل زفاف صديقتها المفضلة".