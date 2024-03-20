الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"صدمة العمر"... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!

منوعات
2024-03-20 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;صدمة العمر&quot;... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"صدمة العمر"... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!

"صدمة العمر"... عروس تتعرض لأسوأ موقف من صديقتها!

أصيبت عروس بالصدمة عندما علمت أن صديقتها المقرّبة قرّرت ولسبب غير مفهوم، إقامة حفل زفافها بعد يوم واحد من حفل زفافها المقرر قيامه في شهر أيلول المقبل.

وأوضح خطيب العروس في منشور له عبر موقع "ريديت" أنه حجز وخطيبته موعد ومكان زفافهما في أيلول 2024، حتى أن العروس طلبت من صديقتها المفضلة أن تكون وصيفتها في يومها الكبير، وفق ما نقل موقع PEOPLE.
 
وتابع قائلاً إن خطيبته صُدمت بعدما أبلغتها صديقتها المقربة التي أعلنت خطبتها الصيف الفائت، رغبتها في إقامة حفل زفافها أيضاً في شهر أيلول المقبل.

كما ورفضت العروس طلب صديقتها لتكون وصيفتها في الحفل كونها عمدت أيضاً إلى حجز نفس البائعين والتجار، ومنسق الزهور وحتى المصوّرين. وعلّق خطيب العروس على هذا الموضوع بالقول " يا لها من خطوة غير منطقية من قبل هذه الصديقة للحجز في اليوم التالي لحفل زفاف صديقتها المفضلة".

آخر الأخبار

منوعات

العمر"...

تتعرض

لأسوأ

صديقتها!

LBCI التالي
"المحيبس"... من أشهر العادات الرمضانية العراقية: اكتشفوا هذه اللعبة!
بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-03-05

حجار لـ"الأنباء الكويتية": المِنطقة تتعرض لأسوأ سيناريوهات

LBCI
آخر الأخبار
04:42

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: ما لمسناه من الرئيس بري في اللقاء الاول والثاني هو "موقفه الواحد" وقد أبدى كلّ رغبة في انجاز الاستحقاق ونحن لا نتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورنا بل نبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء

LBCI
موضة وجمال
2024-03-19

إلى المغتربات اللبنانيات... "فرصة العمر" بانتظاركنّ!

LBCI
منوعات
2024-03-18

اختلفوا على موعد احتفالات العام الجديد... منجمون في هذا البلد يعلنون الأسوأ: "نتوقع حدوث "كارثة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:29

جريمة مُخيّبة للآمال... شاب قرر أن ينتقم لموت صديقه وهذا ما فعله!

LBCI
منوعات
15:59

رسالة نصيّة عيّرت حياة طفلتها إلى الأبد!

LBCI
منوعات
15:31

شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!

LBCI
منوعات
14:53

محاولة اختراق سجلات الأميرة كيت ميدلتون الطبية... اليكم التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
أخبار دولية
17:17

نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر

LBCI
فنّ
2024-02-26

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-22

لبنان لم يهزم رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:18

اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب

LBCI
حال الطقس
02:23

سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان

LBCI
منوعات
10:10

فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:44

وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"

LBCI
خبر عاجل
13:09

انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More