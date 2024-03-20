رسالة نصيّة عيّرت حياة طفلتها إلى الأبد!





وعندما تلقى الطبيب رسالة ديميتريك النصية في 20 حزيران 2022، اتصل بها ليخبرها عن الإجراء الجديد الذي ساعد في ابتكاره والذي يمكنه أن يمنح المرضى قلبًا صحيًا كاملاً من دون الحاجة إلى إجراء عملية زرع ودعا ابنتها كايدان إلى هيوستن لمعرفة ما إذا كانت تستوفي المعايير المطلوبة، وفق ما نقل موقع



وأجرت كايدان العملية في الثامن من شباط 2023 وهي الآن في صحة جيّدة بحسب قول والدتها التي عبّرت عن سعادتها قائلةً: "رسالته كانت بمثابة علامة الأمل بالنسبة لنا. كنت أعلم أن كايدان ستحتاج إلى تدخل إلهي لكي تعيش لفترة أطول، لكنني لم أكن أعرف بالضبط كيف سنصل إلى هناك."



وولدت كايدان بعيب خلقي في القلب واحتاجت إلى ثلاث عمليات قلب مفتوح عندما كانت في الثانية من عمرها وقيل لوالديها أيضاً أنها ستحتاج إلى عملية زرع قلب عند بلوغها سن العشرين. احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها العاشر، أرسلت ديميتريك فيشر صورة إلى طبيب قلب الأطفال الأميركي أفيشال أغاروال، الذي عالج ابنتها عندما كانت رضيعة. وقالت: "لقد خطرت ببالي ولولاك لم نكن لنصل بعمرها إلى رقم 10".وعندما تلقى الطبيب رسالة ديميتريك النصية في 20 حزيران 2022، اتصل بها ليخبرها عن الإجراء الجديد الذي ساعد في ابتكاره والذي يمكنه أن يمنح المرضى قلبًا صحيًا كاملاً من دون الحاجة إلى إجراء عملية زرع ودعا ابنتها كايدان إلى هيوستن لمعرفة ما إذا كانت تستوفي المعايير المطلوبة، وفق ما نقل موقع PEOPLE وأجرت كايدان العملية في الثامن من شباط 2023 وهي الآن في صحة جيّدة بحسب قول والدتها التي عبّرت عن سعادتها قائلةً: "رسالته كانت بمثابة علامة الأمل بالنسبة لنا. كنت أعلم أن كايدان ستحتاج إلى تدخل إلهي لكي تعيش لفترة أطول، لكنني لم أكن أعرف بالضبط كيف سنصل إلى هناك."وولدت كايدان بعيب خلقي في القلب واحتاجت إلى ثلاث عمليات قلب مفتوح عندما كانت في الثانية من عمرها وقيل لوالديها أيضاً أنها ستحتاج إلى عملية زرع قلب عند بلوغها سن العشرين.

كما وتابع الطبيب أغاروال حالة الطفلة حتّى بلوغها سن السادسة من العمر إلى أن غادر المستشفى الذي عمل فيه في ميسيسيبي للعمل في تكساس.