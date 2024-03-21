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ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟

منوعات
2024-03-21 | 06:00
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ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟
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ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟

ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟

في عادة رمضانية منتشرة بتركيا كما في العديد من دول الشرق الأوسط، ينتشر قارعو الطبول في الشوارع عند السحور.

ويتجول أكثر من 20 ألف قارع طبول في شوارع تركيا، خلال شهر رمضان المبارك، لإيقاظ المسلمين على وجبة السحور. 

ويرتدي "دافولكوسو" الرمضاني الزي العثماني التقليدي، بما في ذلك الطربوش والسترة. 

كذلك، من أبرز ما يميز تركيا في شهر رمضان عادة تعرف باسم "المحيا"، وتزيّن فيها بلديات المدن التركية المختلفة مآذن المساجد.

إشارة الى أن هذه العادة هي عادة عثمانية مستمرة منذ 450 عاماً، ويحافظ عليها الأتراك حتى اليوم.

وهذا النوع من الزينة (المحيا) هو عبارة عن لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان والمناسبات الدينية الإسلامية بين مئذنتي المساجد الكبيرة في تركيا، لتعرض عبارات دينية تتغير على مدار الشهر الفضيل أو المناسبة.
 

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