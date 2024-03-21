الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟
منوعات
2024-03-21 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟
ما هي أبرز العادات الرمضانية المعروفة في تركيا؟
في عادة رمضانية منتشرة بتركيا كما في العديد من دول الشرق الأوسط، ينتشر قارعو الطبول في الشوارع عند السحور.
ويتجول أكثر من 20 ألف قارع طبول في شوارع تركيا، خلال شهر رمضان المبارك، لإيقاظ المسلمين على وجبة السحور.
ويرتدي "دافولكوسو" الرمضاني الزي العثماني التقليدي، بما في ذلك الطربوش والسترة.
كذلك، من أبرز ما يميز تركيا في شهر رمضان عادة تعرف باسم "المحيا"، وتزيّن فيها بلديات المدن التركية المختلفة مآذن المساجد.
إشارة الى أن هذه العادة هي عادة عثمانية مستمرة منذ 450 عاماً، ويحافظ عليها الأتراك حتى اليوم.
وهذا النوع من الزينة (المحيا) هو عبارة عن لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان والمناسبات الدينية الإسلامية بين مئذنتي المساجد الكبيرة في تركيا، لتعرض عبارات دينية تتغير على مدار الشهر الفضيل أو المناسبة.
آخر الأخبار
منوعات
العادات
الرمضانية
المعروفة
تركيا؟
التالي
بعد البحث في مدافن عمرها 11 ألف سنة ظهرت الحقيقة... الإنسان القديم كان يثقب الشفاه والآذان للزينة؟!
محامو الأمير هاري يسعون لاستدراج الملياردير روبرت مردوخ أمام القضاء البريطاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-20
"المحيبس"... من أشهر العادات الرمضانية العراقية: اكتشفوا هذه اللعبة!
منوعات
2024-03-20
"المحيبس"... من أشهر العادات الرمضانية العراقية: اكتشفوا هذه اللعبة!
0
صحة وتغذية
2024-03-20
صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
صحة وتغذية
2024-03-20
صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-17
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-17
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
0
أمن وقضاء
2024-03-15
توقيف أحد أبرز المزورين في منطقة بريتال
أمن وقضاء
2024-03-15
توقيف أحد أبرز المزورين في منطقة بريتال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:12
"سوق، سحور وصدقة"... ليالي زمان معرض رمضاني بامتياز: ماذا يتضمن؟ (فيديو)
منوعات
07:12
"سوق، سحور وصدقة"... ليالي زمان معرض رمضاني بامتياز: ماذا يتضمن؟ (فيديو)
0
منوعات
06:30
بعد البحث في مدافن عمرها 11 ألف سنة ظهرت الحقيقة... الإنسان القديم كان يثقب الشفاه والآذان للزينة؟!
منوعات
06:30
بعد البحث في مدافن عمرها 11 ألف سنة ظهرت الحقيقة... الإنسان القديم كان يثقب الشفاه والآذان للزينة؟!
0
منوعات
05:00
محامو الأمير هاري يسعون لاستدراج الملياردير روبرت مردوخ أمام القضاء البريطاني
منوعات
05:00
محامو الأمير هاري يسعون لاستدراج الملياردير روبرت مردوخ أمام القضاء البريطاني
0
منوعات
03:30
الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)
منوعات
03:30
الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:29
جريمة مُخيّبة للآمال... شاب قرر أن ينتقم لموت صديقه وهذا ما فعله!
منوعات
16:29
جريمة مُخيّبة للآمال... شاب قرر أن ينتقم لموت صديقه وهذا ما فعله!
0
أمن وقضاء
12:36
نهاد وابنها خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئاً؟
أمن وقضاء
12:36
نهاد وابنها خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئاً؟
0
أخبار لبنان
06:45
حبيب من السراي: نتمنى تفويض مجلس الوزراء الجسر لحصولنا على قرض من صندوق أبو ظبي للتنمية
أخبار لبنان
06:45
حبيب من السراي: نتمنى تفويض مجلس الوزراء الجسر لحصولنا على قرض من صندوق أبو ظبي للتنمية
0
أخبار لبنان
07:51
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن لانتخاب رئيس ولتحصين وحدتنا الداخلية
أخبار لبنان
07:51
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن لانتخاب رئيس ولتحصين وحدتنا الداخلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
3
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
4
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
5
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
6
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
7
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
8
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More