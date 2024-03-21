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الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)

منوعات
2024-03-21 | 03:30
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الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)
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الملكة كاميلا تمازح الجمهور... هذا ما قالته عن حفيدها لويس (فيديو)

أطلقت الملكة كاميلا ملكة بريطانيا مزحة حول حفيدها لويس قائلة إنه "يصعب السيطرة عليه" عندما التقت بأفراد من الجمهور خلال زيارة لجزيرة مان.

ولدى كاميلا، زوجة الملك تشارلز، حفيدان باسم لويس، أحدهما هو الأمير لويس البالغ من العمر خمس سنوات، وهو الابن الأصغر للأمير وليام والرابع في ترتيب ولاية العرش، والآخر هو لويس لوبيز المولود عام 2009 لابنتها من زواجها الأول.

ويوم الأربعاء، كانت كاميلا تتحدث مع احدى السيدات بين أفراد الجمهور التي ذكرت أن الطفل الذي كانت تحمله يدعى لويس.

قالت كاميلا وهي تبتسم وتضحك وتتحرك أمام صف من المرحبين "حفيدي لويس ... يصعب السيطرة عليه!" .

ولم يتضح من حديثها عن أي لويس كانت تتحدث.

وتصدر الأمير لويس عناوين الأخبار في عام 2022 عندما التُقطت له صور وهو يصطنع تعبيرات مضحكة على وجهه ويغطي أذنيه بشكل مسرحي خلال احتفالات الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني.
 

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