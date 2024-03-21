"تبقى له 15 شهراً"... تشخيص مُفجع لأب اعتقد أن أعراضه تعود لكثرة العمل!

اعتقد ريكي سميث، وهو أب لثلاثة أطفال، أنّ الصداع والآلام المُتكرّرة التي بدأ يعاني منها منذ شهر شباط الفائت، تعود أسبابها وبشكل أساسي إلى كثرة العمل، إلا أنّه لم يكن على علم ٍأن سببها الحقيقي هو إصابته بسرطان الدماغ الذّي منحه 15 شهراً للعيش فقط.

وبعد أسبوعين من الألم المتواصل، حثّتهُ زوجته كاترينا بينفيلد على رؤية طبيبه الذّي طلب منه فقط شرب المزيد من الماء وأخذ قسط وافٍ من الراحة، إلا أنّ آلامه استمرّت إلى حين إجرائه اختبارٍ للعيون أدّى إلى تشخيص إصابته بالورم "الأرومي الدبقي" غير القابل للجراحة.

ووفق موقع " ديلي ميل "، أعلنت بينفليد الأسبوع الماضي الخبر المُحزن لأطفالهما لوي (8 سنوات)، وكارسون (5 سنوات)، وأرلو (سنتين).

كما وأنشأ أصدقاء الزوجين صفحة GoFundMe على أمل جمع 75 ألف جنيه إسترليني لدفع تكاليف العلاج الخاص به وعيد ميلاده الأربعين.