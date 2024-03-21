شقيقتان توأم تتزوجان من شابين توأم... ما ورد في نتيجة أطفالهم نادر للغاية وهذه التفاصيل!

شقيقتان توأم تتزوجان من شابين توأم... ما ورد في نتيجة أطفالهم نادر للغاية وهذه التفاصيل!



كشفت شقيقتان توأم تزوجتا من شقيقين توأم أنهما تعيشان في منازل مجاورة، ولديهما طفلتين تتشاركان الحمض النووي نفسه وكأنهما شقيقتين بيولوجيتين.



ومن المؤكد أن فينيسا وكيريسا، وزوجيهما، لوكاس وجاكوب سيلبي، يعيشون جميعا وضعًا فريدا من نوعه، كون مشاركة ابنتيهما الحمض النووي نفسه يُعتبر ظاهرة نادرة للغاية وتُعرف "بالتوائم الرباعية".



وتعرفت الشقيقتان على لوكاس وجاكوب عام 2020، عندما كانت فينيسا تعمل كمدربة شخصية، وذلك عندما عرّفها أحد عملائها على شقيقين توأم، ظنا منه أنهما سيكونان "التطابق المثالي" لفينيسا وكيريسا.



وبموافقة فينيسا، أُعطي رقمها إلى لوكاس، وبدأت الدردشة بينهما ودعاها مع شقيقتها كيريسا للخروج معه ومع توأمه جاكوب، وتدفّقت المشاعر حينها.



وأوضح "جون باباس"، الطبيب في مستشفى جامعة نيويورك، أن الطفلتين تتشاركان الحمض النووي بالطريقة نفسها التي تتشارك بها أي شقيقتين الحمض النووي.



وخططت الشقيقتان للحمل في الوقت نفسه بطفلهما الثاني لأنه من الممتع أن يكون لديهما أطفال في العمر نفسه وفي المدرسة نفسها.