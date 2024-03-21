ملف خرق سجلّات كيت ميدلتون الطبيّة تابع... إليكم آخر المُستجدات!

يواجه ثلاثة موظفين في مستشفى "لندن كلينك"، إجراءات تأديبيّة بعد الاشتباه في حصولهم على السّجلات الطبيّة لأميرة ويلز كيت ميدلتون، بطريقة غير قانونيّة وربما مشاركة المعلومات الخاصة بها مع الآخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى "لندن كلينك" آل راسل في بيان إنّه "لا يوجد مكان في هذا المستشفى للأشخاص الذّين ينتهكون ثقة أي أحدٍ من المرضى أو الزملاء" مضيفاً "نحن نفتخر بشدّة بالرّعاية المتميّزة والتقدير الذي نهدف إلى تقديمهما لجميع المرضى".

كما لفت إلى وجود "أنظمة لمراقبة إدارة معلومات المرضى"، مؤكداً على أنّه "في حالة حدوث أي خرق، سيتم اتخاذ جميع الخطوات التحقيقيّة والتنظيميةّ والتأديبية المناسبة"، بحسب موقع " نيويورك بوست ".

والجدير ذكره أن أميرة ويلز كيت ميدلتون أجرت عملية جراحيّة في البطن في مستشفى "لندن كلينك" في شهر كانون الثاني الماضي لم تُعرف أسبابها حتّى السّاعة. ولم تظهر الأميرة بشكل علني منذ ذلك الوقت، ما أثار نظريّات مؤامرة حول سبب غيابها ومكان وجودها.