معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)

معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)



واجهت إميلي، وهي معلمة بريطانية، موقفا قاسيا بعد طلبها مشروبات غازية من مطعم، ولكنها استلمت إهانة مكتوبة على مذكرة التسليم بعد أن طلبت عبوتين من مشروب "الكوكا كولا" فقط.



وكانت إميلي تستمتع في المنزل ليل السبت مع والديها عندما قررت الاسترخاء بعد أسبوع طويل من العمل وطلبت بعض المشروبات الغازية.



وفي غضون دقائق، وصل طلبها ولكن "الكوكا كولا" لم تكن الشيء الوحيد الموجود ضمن علبة التسليم، حيث صُدمت إميلي عندما اكتشفت ملاحظة مدونة.



كتبت مجموعة من الموظفين بعيداً عن مهنية الأخلاق: "استمتعي بطعامك، أيتها الكسولة" بالإضافة إلى وجهين مبتسمين مع الجملة.



وعلى الرغم من أن الكلمتين الأخيرتين كان قد تم شطبهما، إلا أن كلمات الرسالة كانت لا تزال واضحة.



وردا على منشورها، قدّمت إدارة المتجر اعتذارا إلى إميلي بعد أن وصفت هذا التصرف بالقبيح وغير المقبول، كما قدّمت لها وجبة طعام مجانية كمبادرة لقبول الاعتذار.