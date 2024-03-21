0min

لم يوافق على سفر حبيبته من تمويل رجل آخر... وهكذا وصفه المتابعون!

لم يوافق على سفر حبيبته من تمويل رجل آخر... وهكذا وصفه المتابعون!







وتمت دعوة حبيبة الشاب العشرينية، إلى رحلة من قبل صديقتها المفضلة التي تقابل رجلًا ثريًا جدًا والذي عرض دفع كافة تكاليف رحلة الشابة.



وقال الشاب إن الرجال عادة يقدمون هدايا للفتيات عندما يتوقعون شيئًا ما في المقابل من الفتاة، وازدادت حساسيته نحو الرجل الأربعيني كونه عاش تجربة طلاق سابقة.



وشارك الشاب هذه المعضلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تساءل ما إذا كان قراره مجحفا أو منطقيا، وتلقى ردود فعل مهاجمة من المتابعين. وُصف شاب بأنه يعاني من غيرة مرضية بسبب عدم موافقته على ذهاب حبيبته في عطلة مدتها أسبوع إلى هاواي بتمويل من رجل آخر، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وتمت دعوة حبيبة الشاب العشرينية، إلى رحلة من قبل صديقتها المفضلة التي تقابل رجلًا ثريًا جدًا والذي عرض دفع كافة تكاليف رحلة الشابة.وقال الشاب إن الرجال عادة يقدمون هدايا للفتيات عندما يتوقعون شيئًا ما في المقابل من الفتاة، وازدادت حساسيته نحو الرجل الأربعيني كونه عاش تجربة طلاق سابقة.وشارك الشاب هذه المعضلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تساءل ما إذا كان قراره مجحفا أو منطقيا، وتلقى ردود فعل مهاجمة من المتابعين.