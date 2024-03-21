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بلوغ مرحلة انقطاع الطمث يُعتبر أهم أمنياتها... ما يحصل مع هذه المرأة الخمسينية مرهق!

بلوغ مرحلة انقطاع الطمث يُعتبر أهم أمنياتها... ما يحصل مع هذه المرأة الخمسينية مرهق!





وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها تتناول مسكنات الألم للجزء السفلي من جسدها وتستلقي في حمام حار حتى يبدأ تأثيرها المخفف، كما أن حالتها المزاجية والنفسية تتأثر بشدة بسبب الدورة الشهرية مثل الفتيات المراهقات.



وتساءلت المرأة عن السبب خلف عدم انقطاع دورتها الشهرية حتى الآن، وهو الموضوع الذي تتمناه بشدة حتى ولو أن الآثار الجانبية لمرحلة بلوغ انقطاع الطمث ليست بالأمر السهل إلا أنها لم تعد قادرة على تحمل الدورة الشهرية.



كما أن المرأة استبدلت حبوب منع الحمل بالهرمونات البديلة منذ فترة لعلاج الهبات الساخنة، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي علامة على نهاية الدورة الشهرية، علما أن والدتها وشقيقاتها بلغن مرحلة انقطاع الطمث وهن في سن الأربعين.



كذلك، قالت المرأة إن الدورة الشهرية تؤثر سلبا على عملها وعلى حياتها العاطفية، معتقدة أن انقطاع الطمث سوف يساعدها على تحسين مسيرتها المهنية. أخبرت امرأة خمسينية عن معاناتها مع الدورة الشهرية، كونها لم تبلغ بعد مرحلة انقطاع الطمث وهو الأمر المستغرب نسبة لعمرها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها تتناول مسكنات الألم للجزء السفلي من جسدها وتستلقي في حمام حار حتى يبدأ تأثيرها المخفف، كما أن حالتها المزاجية والنفسية تتأثر بشدة بسبب الدورة الشهرية مثل الفتيات المراهقات.وتساءلت المرأة عن السبب خلف عدم انقطاع دورتها الشهرية حتى الآن، وهو الموضوع الذي تتمناه بشدة حتى ولو أن الآثار الجانبية لمرحلة بلوغ انقطاع الطمث ليست بالأمر السهل إلا أنها لم تعد قادرة على تحمل الدورة الشهرية.كما أن المرأة استبدلت حبوب منع الحمل بالهرمونات البديلة منذ فترة لعلاج الهبات الساخنة، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي علامة على نهاية الدورة الشهرية، علما أن والدتها وشقيقاتها بلغن مرحلة انقطاع الطمث وهن في سن الأربعين.كذلك، قالت المرأة إن الدورة الشهرية تؤثر سلبا على عملها وعلى حياتها العاطفية، معتقدة أن انقطاع الطمث سوف يساعدها على تحسين مسيرتها المهنية.