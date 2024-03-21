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بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

منوعات
2024-03-21 | 16:34
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بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!
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بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

أخبرت شابة في حديث خاص لموقع "ذا صن" البريطاني، أنها افتقدت ممارسة العلاقة الجنسية مع حبيبها السابق لذا قامت بمواعدة شقيقه الأصغر منه بهدف الحصول على تجربة جنسية مشابهة.

وفي التفاصيل، قالت الشابة إنها انفصلت عن حبيبها السابق لأن الأخير أراد علاقة مستقرة ورسمية إلا أنها لم تكن مستعدة لهذه الخطوة حينها، وقامت بالانفصال عنه بعد علاقة دامت عامين.

وشرحت الشابة أنها لن تفكر بالزواج قبل أن تبلغ الثلاثين من عمرها على الأقل، ومن المؤكد أن إنجاب الأطفال ليس ضمن اهتماماتها الحالية.

وعلى الرغم من أن حبيبها السابق كان حبها الأول والحقيقي، إلا أن حديثه المستمر عن استثماراته وخطته لشراء منزل لبناء مستقبلهما معا دفعها إلى الانفصال عنه.

وقالت الشابة إنها واعدت بعد الانفصال أكثر من عشرة رجال خلال شهرين فقط، في محاولة منها لنسيان حبيبها السابق.

وفي هذا السياق، صادفت شقيق حبيبها السابق ودعته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزلها معا، ونجح الأخير في تلبية رغباتها الجنسية على حد قولها.

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