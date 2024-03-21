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رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟

منوعات
2024-03-21 | 16:49
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رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟
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رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟

رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟

عبّر رجل مسن عن خوفه على سلامة ابنته الجسدية والنفسية كونها تتعرض للضرب المستمر على يد ابنها، وذلك في حديث خاص لموقع "ذا صن" البريطاني.

وفي التفاصيل، يبلغ الطفلان من العمر 12 و8 سنوات وكلاهما مصاب بالتوحد، كما أن ابنها الأكبر كان عرضة للنوبات العصبية العنيفة منذ سن السابعة.

وقال الرجل إن الفتى يتصرف بطريقة جيدة في المدرسة، لكن سلوكه يتغير تجاه والدته بحال لم يحصل على ما يريده.

وزار الطفل فريق الصحة العقلية المحلي ولكنه لم يقدّم له أي دواء، كما عاينه طبيب نفسي وقال إنه لم يكن عنيفًا ولم يكن بحاجة لذلك، ولكن جده شدد على مدى خطورة الوضع لأنه كان شاهدا على حوادث عنيفة عدة.

وشرح الرجل أن زوج ابنته يعمل في الشرق الأوسط ولا يعود إلى المنزل إلا مرتين خلال السنة.

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