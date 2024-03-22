السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة "دراغون بول" في العالم... وهذه التفاصيل

السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة "دراغون بول" في العالم... وهذه التفاصيل

اعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية اليوم الجمعة أنه سيتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو "دراغون بول" في السعودية.



وقالت الشركة في بيان صحفي إن المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.



وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة دراغون بول إلى جانب فنادق ومطاعم.



وبدأ نشر قصص سلسلة دراغون بول بمجلة "ويكلي شونن جامب" اليابانية المصورة في 1984 قبل أن تتحول إلى أفلام وألعاب فيديو ومسلسلات تلفزيونية يتم توزيعها في أكثر من 80 دولة.



وتوفي مؤلفها أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانغا اليابانية المصورة، عن عمر ناهز 68 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، ما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وتتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز إنشاء عدد من المشروعات الترفيهية الضخمة، ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته عن مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأميركية، ومن المقرر أن يضم أيضا مدينة ملاهي لـ"سيكس فلاغز".