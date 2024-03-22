الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة "دراغون بول" في العالم... وهذه التفاصيل

منوعات
2024-03-22 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة &quot;دراغون بول&quot; في العالم... وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة "دراغون بول" في العالم... وهذه التفاصيل

السعودية تخطط لبناء أول متنزه مستوحى من سلسلة "دراغون بول" في العالم... وهذه التفاصيل

اعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية اليوم الجمعة أنه سيتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو "دراغون بول" في السعودية.
 
وقالت الشركة في بيان صحفي إن المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.
 
وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة دراغون بول إلى جانب فنادق ومطاعم.
 
وبدأ نشر قصص سلسلة دراغون بول بمجلة "ويكلي شونن جامب" اليابانية المصورة في 1984 قبل أن تتحول إلى أفلام وألعاب فيديو ومسلسلات تلفزيونية يتم توزيعها في أكثر من 80 دولة.
 
وتوفي مؤلفها أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانغا اليابانية المصورة، عن عمر ناهز 68 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، ما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
 
وتتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز إنشاء عدد من المشروعات الترفيهية الضخمة، ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته عن مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأميركية، ومن المقرر أن يضم أيضا مدينة ملاهي لـ"سيكس فلاغز".

آخر الأخبار

منوعات

لبناء

متنزه

مستوحى

سلسلة

"دراغون

بول"

العالم...

التفاصيل

LBCI التالي
حرب البيض المسلوق و"الباكورة"... عادات باكستان الرمضانية مميزة جدا ولهذا السبب يزفون الأطفال!
وفاة وزير الثقافة الفرنسي السابق والوجه التلفزيوني الشهير فريديريك ميتران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-27

"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2024-02-23

غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
2024-02-23

ياسمينا زيتون تتفوّق في تحدي "الجمال الهادف" وتتأهل إلى Top 40 ملكة جمال العالم... وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-26

"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:00

حرب البيض المسلوق و"الباكورة"... عادات باكستان الرمضانية مميزة جدا ولهذا السبب يزفون الأطفال!

LBCI
منوعات
05:12

وفاة وزير الثقافة الفرنسي السابق والوجه التلفزيوني الشهير فريديريك ميتران

LBCI
منوعات
17:11

ليبيا تطلق حملة تضامن مميزة وتتحدى الأزمة المعيشية من خلال طبقها الرمضاني التقليدي: "البازين"!

LBCI
منوعات
16:49

رجل مسنّ يعبّر عن قلقه على سلامة ابنته... وما علاقة حفيده؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:25

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق كورنيش النهر باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) في الذكرى الـ46 لتشكيل "اليونيفيل": لحصر السلاح بيد الشرعيّة اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024

LBCI
فنّ
06:51

"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:38

بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القروض السكنية المدعومة راجعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:33

القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور

LBCI
حال الطقس
01:01

كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
صحف اليوم
13:08

الجميل يكشف عبر الـ"الانباء الكويتية" عن عرض فرنسي سابق: حزب الله لن يفرط في ورقة قوية في يده

LBCI
منوعات
14:00

بلوغ مرحلة انقطاع الطمث يُعتبر أهم أمنياتها... ما يحصل مع هذه المرأة الخمسينية مرهق!

LBCI
أخبار لبنان
09:28

معلومات: عودة الحاج وفيق صفا إلى بيروت وتباطؤ في قضية الموقوفين اللبنانيين

LBCI
منوعات
16:34

بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

LBCI
منوعات
10:43

شقيقتان توأم تتزوجان من شابين توأم... ما ورد في نتيجة أطفالهم نادر للغاية وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More