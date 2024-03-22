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قرر أن يحصل على تقاعده قبل بلوغه الأربعين عاما... أحد كبار علماء البيانات في غوغل يكشف: هكذا نجحت خطتي!

منوعات
2024-03-22 | 08:18
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قرر أن يحصل على تقاعده قبل بلوغه الأربعين عاما... أحد كبار علماء البيانات في غوغل يكشف: هكذا نجحت خطتي!
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قرر أن يحصل على تقاعده قبل بلوغه الأربعين عاما... أحد كبار علماء البيانات في غوغل يكشف: هكذا نجحت خطتي!

قرر أن يحصل على تقاعده قبل بلوغه الأربعين عاما... أحد كبار علماء البيانات في غوغل يكشف: هكذا نجحت خطتي!

كشف أحد علماء البيانات كيف استطاع توفير ما يكفيه من أموال وعقارات للتقاعد قبل عيد ميلاده الأربعين، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وحصل "يارون غولدشتاين"، البالغ من العمر 36 عامًا، على درجة الدكتوراه في الرياضيات الحسابية والتطبيقية عام 2012 قبل أن يتوجه للعمل في مجموعة بوسطن الاستشارية، غوغل وميتا.

وفي وقت مبكر من حياته المهنية أثناء فترة تدريبه في مدينة نيويورك، التقى بمستشار استثماري في وول ستريت والذي أصبح بمثابة مرشد غير رسمي له.

وفي بداية مسيرته المهنية، قرر يارون أنه لا يريد أن يقلق بشأن كسب المال لبقية حياته، وبحلول صيف عام 2017، حدد مبلغ 5 آلاف يورو كمبلغ يريد أن يعيش منه شهريا بعد تقاعده.

وفي وظيفته الأولى كطالب ما بعد الدكتوراه، كان يارون قادرًا على البدء في تخصيص بضع مئات الدولارات شهريًا، وبعد تعيينه في مجموعة بوسطن الاستشارية في برلين، تمكن من البدء في ادخار ما يصل إلى 1500 يورو  شهريًا.

وفي بداية حياته المهنية، كان يعيش من خلال اعتماده على حوالي ثلثي دخله؛ وعندما بدأ الحصول على رواتب أكبر، بدأ يعتمد على حوالي نصف دخله ليضع الباقي ضمن أسهمه.

وبحلول عام 2020، حصل يارون على حوالي 330 ألف يورو سنويًا بصفته أحد كبار علماء البيانات في غوغل.

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