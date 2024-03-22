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أم تُصاب بالذهول بعد سماعها صوت دمية ابنتها الصغيرة... وهذا ما شبهته به! (فيديو)
منوعات
2024-03-22 | 08:25
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أم تُصاب بالذهول بعد سماعها صوت دمية ابنتها الصغيرة... وهذا ما شبهته به! (فيديو)
أم تُصاب بالذهول بعد سماعها صوت دمية ابنتها الصغيرة... وهذا ما شبهته به! (فيديو)
أُصيبت أم بالذهول بعد اكتشافها الأصوات الغريبة التي تصدرها دمية ابنتها، إذ كانت أشبه بالأصوات التي تصدر أثناء إقامة العلاقة الجنسية.
واكتشفت الأم "آني فاسور"، البالغة 25 عاما، فظاعة أصوات القطة التي اشترتها لابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي بلغت قيمتها أكثر من عشرين دولار.
وفي التفاصيل، اكتشفت الأصوات بالصدفة عندما اصطدمت بها عن طريق الخطأ، وقررت ألا تسمح لابنتها باستخدامها مرة أخرى، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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