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مشاجرات حادة تندلع بين زوجين على خلفية القيام بالأعمال المنزلية... المال أو تبادل الأدوار؟!

مشاجرات حادة تندلع بين زوجين على خلفية القيام بالأعمال المنزلية... المال أو تبادل الأدوار؟!









وقام الزوجان بتعيين عاملة نظافة، ولكن الزوج اعتقد أن ذلك يُعتبر هدرا للمال، كما أنهما اتفقا سابقًا على أن الرجل مع الأطفال ليسوا مسؤولين عن الحفاظ على نظافة المنزل خلال غيابها.



وتتقاضى الأم 100 دولار في الساعة، وهذا أكثر مما يتقاضاه زوجها، وما زاد الطين بلة هو أنها عرضت دفع أجر عاملة التنظيف، وتسبب ذلك في بعض المشاجرات لأنه اعتقد مع الأولاد أنها ستعود إلى المنزل للتنظيف خلفهم.



وتساءلت المرأة عن الخطأ الذي قامت به كونها عرضت حلا بديلا على زوجها ولكن الأمر أغضبه أكثر، وفق ما نقل موقع " اقترحت امرأة على زوجها فكرة أن يدفع لها أجرا مقابل القيام بالأعمال المنزلية أو أن يتولى هو مهمة القيام بالأعمال المنزلية.وقام الزوجان بتعيين عاملة نظافة، ولكن الزوج اعتقد أن ذلك يُعتبر هدرا للمال، كما أنهما اتفقا سابقًا على أن الرجل مع الأطفال ليسوا مسؤولين عن الحفاظ على نظافة المنزل خلال غيابها.وتتقاضى الأم 100 دولار في الساعة، وهذا أكثر مما يتقاضاه زوجها، وما زاد الطين بلة هو أنها عرضت دفع أجر عاملة التنظيف، وتسبب ذلك في بعض المشاجرات لأنه اعتقد مع الأولاد أنها ستعود إلى المنزل للتنظيف خلفهم.وتساءلت المرأة عن الخطأ الذي قامت به كونها عرضت حلا بديلا على زوجها ولكن الأمر أغضبه أكثر، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.