تصرّف غريب... هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض!

فاجأت مدرسة فوكسفورد الثانوية في لونغفورد بريطانيا، طلابّها بعد تركيبها أبوابٍ قفصيّة لمنعهم من استخدام المرحاض أثناء الحُصص المدرسيّة، الأمر الذي أثار غضب الطُلاب وذويهم، إذ وصفها أحدهم بأنّها "مثيرة للاشمئزاز".

ولفت إيان وارد، وهو جدّ لستّة طلاب في المدرسة المذكورة، إلى أنّ أحفاده شعروا "بالاستياء" من التغيير الحاصل، واصفاً إيّاه بأنّه "خاطئ تمامًا". ولفت في السّياق نفسه، إلى أنّ المدرسة قامت بتركيب الأبواب في 6 آذار، وأبقتها مُغلقة لمنع الطلاب من استخدام المرحاض أثناء الدُروس.