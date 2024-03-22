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تصرّف غريب... هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض!

منوعات
2024-03-22 | 12:26
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تصرّف غريب... هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض!
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تصرّف غريب... هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض!

فاجأت مدرسة فوكسفورد الثانوية في لونغفورد بريطانيا، طلابّها بعد تركيبها أبوابٍ قفصيّة لمنعهم من استخدام المرحاض أثناء الحُصص المدرسيّة، الأمر الذي أثار غضب الطُلاب وذويهم، إذ وصفها أحدهم بأنّها "مثيرة للاشمئزاز".
 
ولفت إيان وارد، وهو جدّ لستّة طلاب في المدرسة المذكورة، إلى أنّ أحفاده شعروا "بالاستياء" من التغيير الحاصل، واصفاً إيّاه بأنّه "خاطئ تمامًا". ولفت في السّياق نفسه، إلى أنّ المدرسة قامت بتركيب الأبواب في 6 آذار، وأبقتها مُغلقة لمنع الطلاب من استخدام المرحاض أثناء الدُروس.
 
وقال متحدّث باسم مدرسة فوكسفورد، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل": "لقد قمنا مُؤخرًا بتركيب أبواب معدنيّة في المراحيض"، مُشيراً إلى أنّها "ليست أقفاص كما يزعم الطلاب بالإضافة إلى أنّه يتّم فتحها قبل المدرسة وبعدها، وكذلك في أوقات الاستراحة والغداء".

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